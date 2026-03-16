Соболенко после трехсетовика с Рыбакиной: «Какая неделя! Завела щенка, обручилась, выиграла титул. Я точно запомню это на всю жизнь»

Соболенко после победы в Индиан-Уэллс: я точно запомню эту неделю на всю жизнь.

Арина Соболенко поделилась эмоциями от победы над Еленой Рыбакиной на тысячнике в Индиан-Уэллс – 3:6, 6:3, 7:6(6).

«Сегодня очень жарко. Честно, я пока не уверена, что могу связно говорить, но постараюсь. Прежде всего поздравляю Елену с еще одним отличным турниром. Очень надеюсь, что мы будем встречаться на решающих стадиях и устраивать битвы на корте.

Хочу поблагодарить команду за то, что они всегда рядом, всегда меня поддерживают, за то, что выслушивают весь тот бред, что я говорю во время матчей. Спасибо вам за то, что вы такие сильные.

И спасибо моему жениху (смеется). Какая неделя! Завела щенка, обручилась, выиграла титул. Я точно запомню это на всю жизнь», – сказала Соболенко на церемонии награждения.

Свадьба Соболенко – главное событие турнира в Индиан-Уэллс