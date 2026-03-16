Соболенко засунула голову в холодильник после финала в Индиан-Уэллс

Арина Соболенко за 2 часа и 34 минуты победила Елену Рыбакину в финале тысячника в Индиан-Уэллс – 3:6, 6:3, 7:6(6).

После игры белоруска подошла к своей скамейке и засунула голову в холодильник со льдом.

В Индиан-Уэллс температура поднялась до +35 градусов. В 00:30 по Москве за титул начнут играть Даниил Медведев и Янник Синнер .