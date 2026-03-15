Соболенко прервала 12-матчевую серию побед Рыбакиной над соперницами из топ-10
Арина Соболенко победила Елену Рыбакину в финале тысячника в Индиан-Уэллс – 3:6, 6:3, 7:6(6).
Первая ракетка мира прервала 12-матчевую победную серию Рыбакиной над соперницами из топ-10, которая началась в октябре 2025-го на турнире в Нинбо.
Также Соболенко прервала серию из четырех поражений в финалах против Рыбакиной. До этого последний и единственный раз она побеждала Рыбакину в финале на Australian Open-2023. Теперь их статистика в решающих матчах – 2:4.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Играла то лучше и Соболенко даже распсиховалась в начале 2 сета, но не дожала...
На тайбрейке тоже уже было все в руках.
Хоть она и не показывает эмоций, но видимо мандраж от близкого успеха мешает.