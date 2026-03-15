Майами (WTA). Мирра Андреева попала в одну четверть со Швентек и Калинской, Александрова – с Рыбакиной и Пегулой, Блинкова стартует матчем с Кенин
Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Майами, который начнется 17 марта.
В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Энн Ли или квалифаером. В эту же часть сетки попала Жасмин Паолини (7).
Людмила Самсонова (19) сыграет с Хейли Батист или Татьяной Марией.
Во вторую четверть попали Елена Рыбакина (3) и Джессика Пегула (5).
На Пегулу выйдет победительница пары Винус Уильямс (WC) – Франческа Джонс.
Екатерина Александрова (11) сыграет во втором круге с Лилли Таггер (WC) или квалифаером, Оксана Селехметьева начнет выступление матчем с Эмильяной Аранго.
В третью четверть попали Коко Гауфф (4) и Аманда Анисимова (6).
На Диану Шнайдер (20) во втором раунде могут выйти Тереза Валентова или квалифаер.
В нижней четверти турнир начнут Ига Швентек (2) и Мирра Андреева (8).
Анна Калинская поборется с Анной Бондар или квалифаером, Анна Блинкова стартует матчем с Софией Кенин.