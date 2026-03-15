Майами (WTA). Мирра Андреева попала в одну четверть со Швентек и Калинской, Александрова – с Рыбакиной и Пегулой, Блинкова стартует матчем с Кенин

Стала известна сетка турнира WTA 1000 в Майами.

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Майами, который начнется 17 марта.

В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Энн Ли или квалифаером. В эту же часть сетки попала Жасмин Паолини (7).

Людмила Самсонова (19) сыграет с Хейли Батист или Татьяной Марией.

Во вторую четверть попали Елена Рыбакина (3) и Джессика Пегула (5).

На Пегулу выйдет победительница пары Винус Уильямс (WC) – Франческа Джонс

Екатерина Александрова (11) сыграет во втором круге с Лилли Таггер (WC) или квалифаером, Оксана Селехметьева начнет выступление матчем с Эмильяной Аранго.

В третью четверть попали Коко Гауфф (4) и Аманда Анисимова (6).

На Диану Шнайдер (20) во втором раунде могут выйти Тереза Валентова или квалифаер.

В нижней четверти турнир начнут Ига Швентек (2) и Мирра Андреева (8).

Анна Калинская поборется с Анной Бондар или квалифаером, Анна Блинкова стартует матчем с Софией Кенин.

Полностью сетка здесь и здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Корнеева не играет квалу так понимаю, опять травма что ли?
dead_can_dance
Она снялась с матча против Эрики на W75, так что весьма вероятно. Также может быть что не прошла по рейтингу, хотя заявки на квалу закрываются позже чем в основу, а она уже достаточно давно стоит в топ-130 чтобы попасть. Подозреваю что решили просто не ехать сейчас на эту серию в США играть квал, когда можно поиграть фьючерсы в Европе и подготовиться к грунтовому сезону
Даже если Андреева отлетит хоть в первом круге , мы должны быть благодарны, что гражданство они не меняют. Не так много у нас осталось. И это очень важно. Посмотрите на рыбакину. Без рода без племени.
В принципе шансы есть у всех, за исключением Андреевой Эрики и Захаровой. Даже у Анны Блинковой, Софья Кенин не впечатляет откровенно, может поможет нам по старой памяти, наши корни всё-таки 🙂. А дальше будет интересно. Мбоко - Калинская, ну хоть какое-то разнообразие должно быть, но опять жеребьевка, жеребьевка.
По ссылкам можно по выбрать один из двух вариантов турнирной сетки - с Игусей и без нее, в зависимости от личных предпочтений ))
