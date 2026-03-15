Соболенко отыграла матчбол и взяла десятый тысячник в карьере

Первая ракетка мира Арина Соболенко впервые взяла титул в Индиан-Уэллс. В финале она обыграла Елену Рыбакину – 3:6, 6:3, 7:6(6). В решающем сете при счете 5:4 Соболенко упустила подачу на матч, а на тай-брейке отыграла матчбол.

Белоруска выиграла 23-й титул на уровне тура, 20-й на харде и десятый на WTA 1000.

В целом ее статистика в этом сезоне – 17:1. Единственное поражение она потерпела от Рыбакиной в финале Australian Open.

Кроме того, это 58-я победа Соболенко над соперницей из топ-10. Теперь ее баланс против первой десятки 58:43.

В личный встречах счет стал 9:7 в пользу белоруски.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Абсолютно равная игра. Болел за Елену Рыбакину, но надо отдать должное Арине. Она хотела этого больше наверное, поздравляю! И если такой уровень их борьбы и игры сохранится в будущем то нас ждет немало крутых игр а-ля Синнер-Алькарас.
Абсолютно равная игра. Болел за Елену Рыбакину, но надо отдать должное Арине. Она хотела этого больше наверное, поздравляю! И если такой уровень их борьбы и игры сохранится в будущем то нас ждет немало крутых игр а-ля Синнер-Алькарас.
Причем без допинга
Причем без допинга
Арина ща на допинге, после подаренного кольца, на дофамине и окситоцине. Так что одна точно :).
Чего-чего, а характера Арине не занимать, на зубах вытащила тай
Чего-чего, а характера Арине не занимать, на зубах вытащила тай
Рыбакина тоже ментальная глыба, отыграть брейк что на АО что на ИУ + отыграть 7 БП на 5:5 тоже. просто сегодня чуть лучше была Арина, процентов на 5. очень равный матч
Рыбакина тоже ментальная глыба, отыграть брейк что на АО что на ИУ + отыграть 7 БП на 5:5 тоже. просто сегодня чуть лучше была Арина, процентов на 5. очень равный матч
По статистике как раз Лена на 5% лучше (кол-во выигранных очков, процент взятых очков на подаче/приёме, кол-во геймов с брейк-пойнтами) - тем ментально значимее победа Арины, тем более что после трёх подряд её поражений от Рыбакиной уже пошли бы разговоры о клиентстве, но нет.
Молодец, Арина!
Ариша умница! На характере вытянула тяжёлый матч теперь в психологическом плане ей легче с Леной играть будет.
Годный матч, молодцы девушки. Ариша проявила в решающий момент чемпионский характер и не дала Лене себя оклиентить, уважаю. Ждём ещё многих классных встреч между ними в этом году.
Арина Соболенко настоящий спортсмен.. У нее есть вот эта жажда борьбы.. Человек на своем месте по праву сейчас. Рыбакина сделала все что могла для победы
Впринципе матч показал что Арина и Елена будут бороться за звание первой ракетки мира, все матчи на тоненького.
Арина ментально сильнее выглядит, у Елены подача лучше, но есть куда прибавлять, например в игре у сетки.
Шикарный матч)
Рыбакина умничка, но Арина показывает космический стержень. Не дала себе стухнуть и смогла дожать. Это чемпионский характер)
Очень крутой матч, достойный финала БШ!
Арину с победой👏
Арине мои поздравления, ну и продолжать продолжать 🙂
