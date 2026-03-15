Соболенко отыграла матчбол и взяла десятый тысячник в карьере

Первая ракетка мира Арина Соболенко впервые взяла титул в Индиан-Уэллс. В финале она обыграла Елену Рыбакину – 3:6, 6:3, 7:6(6). В решающем сете при счете 5:4 Соболенко упустила подачу на матч, а на тай-брейке отыграла матчбол.

Белоруска выиграла 23-й титул на уровне тура, 20-й на харде и десятый на WTA 1000.

В целом ее статистика в этом сезоне – 17:1. Единственное поражение она потерпела от Рыбакиной в финале Australian Open .

Кроме того, это 58-я победа Соболенко над соперницей из топ-10. Теперь ее баланс против первой десятки 58:43.

В личный встречах счет стал 9:7 в пользу белоруски.