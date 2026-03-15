Соболенко отыграла матчбол и взяла десятый тысячник в карьере
Первая ракетка мира Арина Соболенко впервые взяла титул в Индиан-Уэллс. В финале она обыграла Елену Рыбакину – 3:6, 6:3, 7:6(6). В решающем сете при счете 5:4 Соболенко упустила подачу на матч, а на тай-брейке отыграла матчбол.
Белоруска выиграла 23-й титул на уровне тура, 20-й на харде и десятый на WTA 1000.
В целом ее статистика в этом сезоне – 17:1. Единственное поражение она потерпела от Рыбакиной в финале Australian Open.
Кроме того, это 58-я победа Соболенко над соперницей из топ-10. Теперь ее баланс против первой десятки 58:43.
В личный встречах счет стал 9:7 в пользу белоруски.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Арина ментально сильнее выглядит, у Елены подача лучше, но есть куда прибавлять, например в игре у сетки.
Рыбакина умничка, но Арина показывает космический стержень. Не дала себе стухнуть и смогла дожать. Это чемпионский характер)
Арину с победой👏