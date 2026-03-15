Бублик о мотивации на старте карьеры: «Была абсолютная уверенность, что я намного сильнее, чем остальные, которые стояли в 300-400»

Бублик о юношестве: хотел доказать всем, кто сомневался, что у меня получится.

Десятая ракетка мира Александр Бублик рассказал о мотивации на старте карьеры.

«В детстве я грезил тем, чтобы стать теннисистом, как я это называю, «заиграть в теннис» – войти в топ-100, топ-150, топ-200, играть квалификации «Больших шлемов». И у меня никогда не было сомнений, что я этого достигну.

Лет в 16-17, когда я только начинал играть первые «Фьючерсы» – турниры низшей категории, – я выиграл там несколько матчей, прежде чем проиграть первому сеяному, который тогда стоял [в топ-]300. И я помню, как я выходил после матча и говорю: «Господи, как я ему проиграл? Кто это такой?»

И мы сидим в компании ребят постарше меня лет на пять-шесть, уже таких очерствевших от того, что у них нет результата. И я говорю: «Да посмотрите, он же вообще играть не может». На меня поворачиваются все втроем или вчетвером: «Саш, он стоял 180-м, он только что прошел квал и круг в Австралии – ты таких вещей в жизни не добьешься». (Вероятно, речь про Константина Кравчука, который был вторым сеяным на «Фьючерсе» в Беларуси осенью-2014 и обыграл 17-летнего Бублика в 1/8, а ранее в том сезоне входил в топ-180 и прошел круг квалификации Australian Open – Спортс’‘.) А я на них смотрю: «Да в смысле, он же здесь не доходит, здесь не доигрывает. Вот сюда я буду играть, я его обыграю». Они мне: «Ой все, мелкий, успокойся». Проходит там полгода, и я его обыгрываю (если речь про Кравчука, то два года – Спортс’‘).

И таких моментов по ходу моего подъема даже в топ-100 было огромное количество, когда мне говорили, что я такого никогда не добьюсь, но у меня была абсолютная уверенность, что я намного сильнее, лучше, чем остальные, которые стояли 300-400. Наверное, это меня двигало вперед [в том числе для того], чтобы доказать всем, кто сомневался, что у меня получится, и спрашивал: «А что ты будешь делать, когда у тебя не получится, какой у тебя план Б?» Я всегда был: «Как у меня может не получиться?» Меня из-за этого даже как-то выгоняли со сборов сборной России, – помню, я говорил: «Если даже ты стоишь 300, то я, конечно, буду стоять [гораздо] выше», – сказал Бублик в интервью Александру Соколовскому.

