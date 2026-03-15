Джокович снялся с «Мастерса» в Майами

Третья ракетка мира Новак Джокович не сыграет на «Мастерсе» в Майами.

Серб снялся из-за травмы правого плеча. В прошлом году он дошел до финала турнира.

ATP 1000 в Майами стартует 18 марта.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TennisONEApp
Жаль...топ 2 и Медди могли подустать на ИУ.
Гарос тоже сольет- будет играть травяные 250 и вимбу. Грунт слишком выматает и травмоопасен для него на данном этапе
Не сольет РГ, можешь и не мечтать
Хельга, ты уже начала плакать? Нечего было с Циципасом пару гонять. Карлос поступил мудро не играя в Индиан-Уэллсе пару. Для Карлоса мастерс в Майами стратегически не важен. Все мы помним как юный Карлос в 18 лет выиграл в шикарном стиле по сложной сетке свой первый в карьере мастерс.
Не думаю что джок рассматривал серьезно индиан велс раз играл пару- просто проверял насколько его хватит по физике
Я вообще не хотела этот дубль для Него. Но у Него наверное какие-то дела по бизнесу.
Какого хрена ты сравниваешь Божий дар со своим Карлом уродским постоянно?
Поэтому, 5-ое место и 9-ое место в нынешнем рейтинге - тоже довольно важны, ибо, Новак пропускает многие турниры....и игроки на этих местах будут попадать в топ-4 и топ-8 посева.
Так ведь можно потерять 4 место до Уимблдона ((
Да, но, кто сможет отобрать?
5-10 места прилично уступают.
Тем более, на Мастерсах пока будут Алькарас с Синнером пиковать))
Медведев далековато пока, да и что такое Медведев на грунтовых Мастерсах с новой тренерской командой, мы пока не знаем.
А в Майами Даниил вряд ли далеко зайдет, хотя, как знать...
Ждём Ноле на грунте
