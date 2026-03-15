Джокович снялся с «Мастерса» в Майами
Третья ракетка мира Новак Джокович не сыграет на «Мастерсе» в Майами.
Серб снялся из-за травмы правого плеча. В прошлом году он дошел до финала турнира.
ATP 1000 в Майами стартует 18 марта.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TennisONEApp
Какого хрена ты сравниваешь Божий дар со своим Карлом уродским постоянно?
5-10 места прилично уступают.
Тем более, на Мастерсах пока будут Алькарас с Синнером пиковать))
Медведев далековато пока, да и что такое Медведев на грунтовых Мастерсах с новой тренерской командой, мы пока не знаем.
А в Майами Даниил вряд ли далеко зайдет, хотя, как знать...