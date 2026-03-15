Навратилова об инциденте с помехой в матче Дрэйпера и Медведева: «Я не согласна, что эпизод пересматривают спустя три обмена ударами»

Навратилова: не согласна с тем, что эпизод пересматривают спустя три обмена ударами.

Мартина Навратилова прокомментировала инцидент с помехой в матче Даниила Медведева и Джека Дрэйпера в четвертьфинале в Индиан-Уэллс.

При счете при счете 5:5 и 0:15 во втором сете британец махнул руками после удара. После розыгрыша, который продолжался еще семь ударов, Медведев сказал судье на вышке, что это его отвлекло, и запросил видеоповтор.

Судья решила, что помеха была и отдала очко Медведеву, хотя изначально он его проиграл. Счет стал 0:30, россиянин сделал брейк в этом гейме, а затем подал на матч. Он выиграл его со счетом 6:1, 7:5.

«Я не согласна с тем, что эпизод пересматривают спустя три обмена ударами. Если это действительно помешало, нужно сразу остановить игру – тогда у тебя есть основания. Но, думаю, он хотел сначала посмотреть, сможет ли выиграть очко, а когда проиграл его, потребовал зафиксировать помеху, и судья это засчитала.

В целом мне нравится, что есть видеоповторы. Это позволяет исправлять ошибки – особенно в ситуациях со вторым отскоком. Именно там, на мой взгляд, он наиболее полезен. Но с решением в том матче я не согласна.

Хотела бы, чтобы такие технологии были у нас 40 лет назад. Тогда мне бы не пришлось красить седые волосы. Это сделало бы жизнь гораздо проще. Мне нравятся технологии, которые сейчас есть».

