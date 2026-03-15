Синнер о Медведеве: «Он снова играет на очень высоком уровне»

Вторая ракетка мира Янник Синнер поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Он снова играет на очень высоком уровне. У него мощная подача, как мне кажется. Даниил очень хорошо принимает, играет очень глубоко.

Сейчас все стараются играть немного агрессивнее. Мне кажется, это общая тенденция. Саша [Зверев] тоже пытался действовать более агрессивно. Думаю, он не показал свой лучший теннис, но все равно старался давить.

Даниил снова нашел хороший баланс на корте – выиграл титул в Дубае, приехал сюда и снова показывает отличные результаты. Но с нашей последней встречи прошло уже довольно много времени. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Синнер на пресс-конференции.

Медведев сделал невозможное: остановил Алькараса!

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Ну если это не разовый всплеск, то поздравляю всех с возвращением Дани
Хотелось бы верить
Ну, как бы, титулы в Брисбене и Дубае + финал в ИУ - за довольно короткое время, говорят, что жизнь потихоньку идет на лад)))
Да и 4 круг АО, после ужасов на Шлемах в 2025-ом, выглядит вполне нормально.
Прямо неудачей смотрится только Роттердам в этом году, но, Даниил там часто играет слабо, ничего необычного...
Синнер посложнее для Дани, есть надежда, но думаю Синнер заберёт 😪

Если Даниил будет играть как в финале АО против Синнера - супер уверенно в себе и будет сверх агрессивен, то в двух сетах конечно шансы есть...

Но есть нюансы, после прохода Алькараса, Медведев может немного поддавить на себя и этого хватит для отрицательного результата,
также и Синнер очень хорошо понимает, как играть против Медведева, и он слишком стабилен и жесток в своих ударах...
Синнер сказал и порадовался, что в финале не будет Карася)
