Синнер о Медведеве: «Он снова играет на очень высоком уровне»

Вторая ракетка мира Янник Синнер поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Он снова играет на очень высоком уровне. У него мощная подача, как мне кажется. Даниил очень хорошо принимает, играет очень глубоко.

Сейчас все стараются играть немного агрессивнее. Мне кажется, это общая тенденция. Саша [Зверев ] тоже пытался действовать более агрессивно. Думаю, он не показал свой лучший теннис, но все равно старался давить.

Даниил снова нашел хороший баланс на корте – выиграл титул в Дубае, приехал сюда и снова показывает отличные результаты. Но с нашей последней встречи прошло уже довольно много времени. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Синнер на пресс-конференции.

