Индиан-Уэллс (ATP). Финал. Медведев проиграл Синнеру

В Индиан-Уэллс прошел финал «Мастерса».

Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале в Индиан-Уэллс.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

4 – 15 марта 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
В Случае победы Синнера - он соберет все мастерсы на харде (6 из 6)
В Случае победы Медведева - он обыграет 1 и 2 ракетку подряд.
Ответ Arthritis
Даниил в случае победы тоже соберет все хардовые Мастерсы)
и правда, забыл что ИУ Медведев еще не выиграл думал у него уже есть все 6, значит мотивация у обоих будет закрыть последний мастерс в свою копилку.
По сути смотрите:
-На первом тае при 5-4 Медведев не очевидно пропускает мяч, думая, что летит в аут
-На второе тае при 4-2 попадает в тросс и нарывается на обводку

То есть, всего две мелкие помарки (даже и не ошибки) отправляют в аут в матче против топов.
Во втором сете надо не сливать просто 7 мячей подряд после 4-0
В любом случае Даня очень хорош. После сложного периода выдать такое очень много стоит)) Пусть дальше будет лучше
Несмотря на результат, Медведеву большой респект за отличный матч и потрясающий турнир. Сегодня немного не повезло, но такая классная игра на протяжении двух турниров подряд внушает надежду на возращение Дани на прежний уровень. Давно мы не видели от него настолько агрессивного и уверенного тенниса, а подача вообще заработала почти как на победном ЮСО. Ну и главное -- на важных мячах вместо психов и суеты Медведев спокоен и собран. Не знаю, как пойдет дальше, но последние пару недель вызывают сдержанный оптимизм!
Над стабильностью подачи еще работать и работать - сегодня Медведев дожил до тб благодаря отличной игре на задней линии, а вот первая подача ему помогала мало, процент был едва за 50. Это нужно исправлять, потому что Медведев с высоким процентом первой подачи - это банально более свежий Медведев, потому что ему не надо постоянно играть розыгрыши.
Соглашусь. Сегодня у Медведева было 56% попадания первой -- это не ужасно, но слабовато, высокий процент для него начинается от 60. Но зато реализация первой подачи была 74%, что против лучшего принимающего в туре, находящегося в хорошей форме -- отличный результат. Не случайно у Синнера было всего два бп, причем оба в одном гейме. Медведев подавал первую довольно равномерно, без длинных серий без первой, что позволяло довольно уверенно брать свои геймы. В нужные моменты подача прилично выручала, кроме таев, но на них скорее в розыгрышах не везло и не дожимал.
Даниил, верим в победу!
Маловероятно
Даже если маловероятно, что остаётся болельщику, верить и надеяться.
У Синнера 71% первой, 96% выигранных очков на ней, половина подач без приема и.... ему пришлось брать тай 8:6
Совесть Дани чиста
А Новаче обыграл Синнера с 75% первой и 25 эйсами у Янника, величайший, что сказать!
Не являюсь поклонником Медведева от слова совсем, но когда он не материться, не бросает ракетки, не спорит с судьями и не обвиняет во всём мячи но выдержан и спокоен видно что теннис в нём всё ещё жив. Атакует, рискует, подача работает… короче хорош. Пологая что Синнер дожмёт но это не умаляет хорошей игры Медведева
особый привет тем, кто писал, что у Медведева ноль шансов. Абсолютно равная борьба, немного не хватило
Медведев играет очень круто
Чуть чуть не хватило
Как бы не закончилось,Даня космос
Физика подводит в самый важнейший момент… ну оно и не удивительно! Связку Алькарас/Синнер за сутки пройти, когда тебе тридцатник ?! Ну это из области сами понимаете какой… на сегодня такого игрока нет наверно, кто смог бы пройти такое! А Даня молодец, пикового испанца закрыл и из итальянца выжимает максимум! Молодец вообще… опять же, кто еще может на сегодня такое ?! Так что Медведев в порядке
По большому счету только Медведь и сможет
Рекомендуем
Главные новости
Синнер после финала в Индиан-Уэллс: «Здорово снова видеть Медведева на таком уровне»
вчера, 23:30
Синнер выиграл все крупнейшие титулы на харде
вчера, 23:23
Соболенко после трехсетовика с Рыбакиной: «Какая неделя! Завела щенка, обручилась, выиграла титул. Я точно запомню это на всю жизнь»
вчера, 21:31
Соболенко засунула голову в холодильник после финала в Индиан-Уэллс
вчера, 21:10Видео
Соболенко прервала 12-матчевую серию побед Рыбакиной над соперницами из топ-10
вчера, 20:48
Соболенко отыграла матчбол и взяла десятый тысячник в карьере
вчера, 20:42
Индиан-Уэллс (WTA). Финал. Соболенко обыграла Рыбакину
вчера, 20:40
Майами (WTA). Мирра Андреева попала в одну четверть со Швентек и Калинской, Александрова – с Рыбакиной и Пегулой, Блинкова стартует матчем с Кенин
вчера, 20:24
Бублик о мотивации на старте карьеры: «Была абсолютная уверенность, что я намного сильнее, чем остальные, которые стояли в 300-400»
вчера, 19:42
Джокович снялся с «Мастерса» в Майами
вчера, 18:16
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем