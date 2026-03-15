Котов выиграл пятый «Челленджер» в карьере

402-я ракетка мира Павел Котов выиграл «Челленджер» в Шербурге. В финале он победил 541-ю ракетку мира Филиппо Романо – 6:2, 7:5.

27-летний россиянин взял пятый «Челленджер» в карьере и второй в этом сезоне. В феврале он стал чемпионом турнира в Кобленце.

В живом рейтинге Котов поднялся на 283-ю строчку.

«Живу с родителями, готовит мама». Истории теннисиста Котова о маме, нелюбви к США и падении с самоката