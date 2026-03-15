Котов выиграл пятый «Челленджер» в карьере

402-я ракетка мира Павел Котов выиграл «Челленджер» в Шербурге. В финале он победил 541-ю ракетку мира Филиппо Романо – 6:2, 7:5.

27-летний россиянин взял пятый «Челленджер» в карьере и второй в этом сезоне. В феврале он стал чемпионом турнира в Кобленце.

В живом рейтинге Котов поднялся на 283-ю строчку.

«Живу с родителями, готовит мама». Истории теннисиста Котова о маме, нелюбви к США и падении с самоката

Зато, в гонке - 2026, Котов уже 118-ый, со 138 очками.
И защищать ему до конца 2026-го всего 43 очка. Т.е. нечего))
Поэтому, он, практически неизбежно, будет подниматься со своего 283-го места.

Еще бы один Челленджер взять, хотя бы, на 75 очков, и будет в районе 220-го места.
А это уже кое-что...
Насколько я понимаю, в квалификацию Шлемов попадают начиная примерно с 200 места?
С 240
Не знаю, где находится этот город, но знаю что там зонтики.
Ну как где - во Франции же 😆
И называется Шербур, а не Шербург
Бретань...там сидр делают.
Есть победа в финале над итальянцем.
Даня, продолжай!
Молодец Котов, хороший результат. Дальнейших успехов, главное чтобы без травм.
Котов обыграл в финале итальянца. В теории, он бы это мог сделать в финале ИУ с Синнером, если бы сыграл на своем максимуме.
Паша молодец, здоровья ему и удачи! Я наверное на сон грядущий таки досмотрю его интервью Лене Весниной, ибо раньше не получилось. Ещë бы Рома Сафиуллин поднялся, а то что-то он совсем закис.
