Котов выиграл пятый «Челленджер» в карьере
402-я ракетка мира Павел Котов выиграл «Челленджер» в Шербурге. В финале он победил 541-ю ракетку мира Филиппо Романо – 6:2, 7:5.
27-летний россиянин взял пятый «Челленджер» в карьере и второй в этом сезоне. В феврале он стал чемпионом турнира в Кобленце.
В живом рейтинге Котов поднялся на 283-ю строчку.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
И защищать ему до конца 2026-го всего 43 очка. Т.е. нечего))
Поэтому, он, практически неизбежно, будет подниматься со своего 283-го места.
Еще бы один Челленджер взять, хотя бы, на 75 очков, и будет в районе 220-го места.
А это уже кое-что...
И называется Шербур, а не Шербург
Даня, продолжай!