Ферреро о будущем в теннисе: «К концу года могут произойти сюрпризы»
Чемпион «Ролан Гаррос»-2003 Хуан Карлос Ферреро рассказал о планах на будущее. В этом году испанец работает в команде гольфиста Анхеля Айоры.
«Меня ждут новые вызовы. Как вы знаете, в данный момент я полностью погружен в мир гольфа с Айорой, но к концу года могут произойти сюрпризы».
В декабре 2025-го испанец прекратил сотрудничество с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @DAZNFutbol
Синнер 😄
Синнер 😄
Вот это будет вем переходам переход)
Синнер 😄
Стопудов. Договоренности уже есть. Как раз в конце года заканчивается контракт с Кехиллом.
К Рублеву, на смену Марату)
К Рублеву, на смену Марату)
Было бы классно. У Рублева хорошая испанская теннисная школа, Москит бы ему отлично подошёл
