Ферреро о будущем в теннисе: «К концу года могут произойти сюрпризы»

Чемпион «Ролан Гаррос »-2003 Хуан Карлос Ферреро рассказал о планах на будущее. В этом году испанец работает в команде гольфиста Анхеля Айоры.

«Меня ждут новые вызовы. Как вы знаете, в данный момент я полностью погружен в мир гольфа с Айорой, но к концу года могут произойти сюрпризы».

В декабре 2025-го испанец прекратил сотрудничество с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом .

Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец