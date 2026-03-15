Янник Синнер: «Я сыграл с Фонсекой, а потом с Тьеном. Уже чувствую себя старым»

Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал, что испытывал боль в пояснице перед полуфиналом в Индиан-Уэллс.

– Все нормально, несмотря на жару. Сегодня я тоже не почувствовал каких-либо серьезных проблем, хотя ожидал, что матч будет более физически тяжелым. Когда оба игрока хорошо подают, сложно войти в ритм, розыгрыши получаются очень короткими.

Утром во время подачи я почувствовал небольшой дискомфорт в пояснице, но, в общем, мы с этим разобрались. Хорошо, что у меня есть время отдохнуть и восстановиться.

– Такое происходит, когда стареешь (смеется).

– Это точно. Я сыграл с Жоао [Фонсекой], а потом с Лернером [Тьеном]. Уже чувствую себя старым.

Синнера чуть не шлепнули – удар 191 км/ч прямо в тело

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @SkySportsTennis
Рекомендуем
Ферреро о будущем в теннисе: «К концу года могут произойти сюрпризы»
28 минут назад
Бублик о том, что стал популярным из-за нецензурной брани: «Все же иногда ругаются, правильно? Кто-то в офисе кружку бьет, а я – ракетку»
сегодня, 13:50
Кафельников о победе Медведева над Алькарасом: «Это приятный для всех сюрприз. Думаю, он и Синнера обыграет в финале»
сегодня, 13:30
Индиан-Уэллс (WTA). Финал. Рыбакина встретится с Соболенко
сегодня, 13:10
Бублик о работе с отцом в роли тренера: «Я его передавил, и он перестал быть наставником. Я мог до 6 утра сидеть в баре 1703, в 11 у меня была тренировка – мне никто слова не говорил»
сегодня, 12:54
Стефанос Циципас: «Тихий голос и твердый характер помогут добиться большего, чем крики»
сегодня, 12:53
Синнер о победе над Зверевым: «Саша сыграл не лучшим образом, я просто этим воспользовался»
сегодня, 12:18
Александр Бублик: «У меня нет мечты стать королем мира. У меня есть мечта быть хорошим отцом и другом и быть счастливым человеком»
сегодня, 12:07
Бублик об эмоциях после дебюта в топ-10: «У меня не было ощущения какого-то возвышения. Было скорее: «Ну здорово, сделали и сделали. И что?»
сегодня, 11:43
Отец Медведева после победы сына над Алькарасом: «Очень благодарен Юханссону. 12 лет назад я выделял его и хотел, чтобы он тренировал Даниила»
сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем