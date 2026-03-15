Янник Синнер: «Я сыграл с Фонсекой, а потом с Тьеном. Уже чувствую себя старым»

Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал, что испытывал боль в пояснице перед полуфиналом в Индиан-Уэллс.

– Все нормально, несмотря на жару. Сегодня я тоже не почувствовал каких-либо серьезных проблем, хотя ожидал, что матч будет более физически тяжелым. Когда оба игрока хорошо подают, сложно войти в ритм, розыгрыши получаются очень короткими.

Утром во время подачи я почувствовал небольшой дискомфорт в пояснице, но, в общем, мы с этим разобрались. Хорошо, что у меня есть время отдохнуть и восстановиться.

– Такое происходит, когда стареешь (смеется).

– Это точно. Я сыграл с Жоао [Фонсекой ], а потом с Лернером [Тьеном ]. Уже чувствую себя старым.

