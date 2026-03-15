Кафельников о победе Медведева над Алькарасом: «Это приятный для всех сюрприз. Думаю, он и Синнера обыграет в финале»
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Индиан Уэллс.
Россиянин обыграл Карлоса Алькараса со счетом 6:3, 7:6(3).
«Победа Медведева над Алькарасом – это приятный для всех сюрприз. Здорово, что справился в двух сетах. Теперь у него, безусловно, заряд положительных эмоций, драйв, и на этом, думаю, он и Синнера обыграет в финале», – цитирует Кафельникова ТАСС.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ТАСС
«Шикарно, что Даня вышел в финал в Индиан-Уэллсе. Порадовали с утра. Если говорить про финал с Синнером, то шансы есть всегда. Возвращение Даниила в топ-10 реально. Он уже рядом», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
То есть, вице-президенту ФТР настолько не интересен теннис, что он даже не удосужился посмотреть в прямом эфире полуфинал Мастерса с участием российского теннисиста. К тому же даже не знает, что Медведев вчерашней победой уже обеспечил возвращение в топ-10. И прогнозы его, когда он даже матчи не смотрит, выглядят просто смешно.
Примерно 70 на 30 в его пользу.
Но, это совсем не 90 на 10 в пользу Алькараса в полуфинале.
Вполне рабочие шансы.
Евгений Кафельников: «Не верю, что Медведев сможет вернуться на тот уровень, когда боролся за победы на ТБШ»
По вчерашнему матчу, я не уверен, что Даниил смог бы третью партию у Карлоса взять, если бы потребовалось))
Мастерсы и 3-х сетовый формат, это все-таки не Шлемы...
"Медведев сделал невозможное: приятно удивил Кафельникова!"