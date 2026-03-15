  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Кафельников о победе Медведева над Алькарасом: «Это приятный для всех сюрприз. Думаю, он и Синнера обыграет в финале»
39

Кафельников о победе Медведева над Алькарасом: «Это приятный для всех сюрприз. Думаю, он и Синнера обыграет в финале»

Кафельников высказался о выходе Медведева в финал «Мастерса» в Индиан Уэллс.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Индиан Уэллс.

Россиянин обыграл Карлоса Алькараса со счетом 6:3, 7:6(3).

«Победа Медведева над Алькарасом – это приятный для всех сюрприз. Здорово, что справился в двух сетах. Теперь у него, безусловно, заряд положительных эмоций, драйв, и на этом, думаю, он и Синнера обыграет в финале», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Медведев сделал невозможное: остановил Алькараса!

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ТАСС
logoДаниил Медведев
logoЕвгений Кафельников
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoATP
logoBNP Paribas Open
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Видимо, решил сглаз попробовать?
Ответ Сергеев Сергей_1116886664
Видимо, решил сглаз попробовать?
Решил сглаз Ниткина использовать
Ответ Сергеев Сергей_1116886664
Видимо, решил сглаз попробовать?
😅
Другое вью читал, там интереснее:

«Шикарно, что Даня вышел в финал в Индиан-Уэллсе. Порадовали с утра. Если говорить про финал с Синнером, то шансы есть всегда. Возвращение Даниила в топ-10 реально. Он уже рядом», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

То есть, вице-президенту ФТР настолько не интересен теннис, что он даже не удосужился посмотреть в прямом эфире полуфинал Мастерса с участием российского теннисиста. К тому же даже не знает, что Медведев вчерашней победой уже обеспечил возвращение в топ-10. И прогнозы его, когда он даже матчи не смотрит, выглядят просто смешно.
Тёзка, ну нельзя так резко переобуваться! Только ж я слышал, что Даниилу вообще ловить нехрен.
Ответ Evgen Vynokurov
Тёзка, ну нельзя так резко переобуваться! Только ж я слышал, что Даниилу вообще ловить нехрен.
Да после финала рг 2014 Женя сказал что это последний шлем Рафы)))
Ответ As095
Да после финала рг 2014 Женя сказал что это последний шлем Рафы)))
А ещё он говорил, что Даня ничего не выиграет на грунте.
Синнер - фаворит в финале.
Примерно 70 на 30 в его пользу.
Но, это совсем не 90 на 10 в пользу Алькараса в полуфинале.

Вполне рабочие шансы.
Евген, я не успеваю за Вашими переобуваниями )))
22 октября 2025
Евгений Кафельников: «Не верю, что Медведев сможет вернуться на тот уровень, когда боролся за победы на ТБШ»
Ответ Antonbezb
22 октября 2025 Евгений Кафельников: «Не верю, что Медведев сможет вернуться на тот уровень, когда боролся за победы на ТБШ»
Ну, пока такого возвращения, формально, и не состоялось.
По вчерашнему матчу, я не уверен, что Даниил смог бы третью партию у Карлоса взять, если бы потребовалось))
Мастерсы и 3-х сетовый формат, это все-таки не Шлемы...
Ответ Антон Тимофеев
Ну, пока такого возвращения, формально, и не состоялось. По вчерашнему матчу, я не уверен, что Даниил смог бы третью партию у Карлоса взять, если бы потребовалось)) Мастерсы и 3-х сетовый формат, это все-таки не Шлемы...
В 3 сете Алькарас был бы явным фаворитом - уже во втором солнце почти ушло и Даниилу стало сложнее атаковать, начала сбоить подача, но как же он отыграл на важных мячах, просто шик.
Все так уверены, что Кафельников переобулся, а может он так тонко тролоит...
пустобрех
Ну теперь точно Синнер выиграет
Следующая статья Ниткина:
"Медведев сделал невозможное: приятно удивил Кафельникова!"
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
