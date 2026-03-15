Кафельников о победе Медведева над Алькарасом: «Это приятный для всех сюрприз. Думаю, он и Синнера обыграет в финале»

Кафельников высказался о выходе Медведева в финал «Мастерса» в Индиан Уэллс.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Индиан Уэллс.

Россиянин обыграл Карлоса Алькараса со счетом 6:3, 7:6(3).

«Победа Медведева над Алькарасом – это приятный для всех сюрприз. Здорово, что справился в двух сетах. Теперь у него, безусловно, заряд положительных эмоций, драйв, и на этом, думаю, он и Синнера обыграет в финале», – цитирует Кафельникова ТАСС.

