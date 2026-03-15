Бублик о работе с Супруновым: «Мы ищем ключики к тому, чтобы совершать меньше действий, но при этом получать результат»

Александр Бублик: я не могу отрабатывать ногами, как условный Джокович.

Александр Бублик рассказал о работе с Артемом Супруновым и о том, как использует советы других тренеров, чтобы играть эффективнее.

– Вы с Артемом друзья. Не было ли какого-то момента, когда вы приходили к мысли, что в команде должен появиться другой тренер?

– Наверное, такой момент был. И Артем всегда говорил, что тренер – это всего лишь этап в жизни игрока. И это очень важное качество, потому что он отдает себе в этом отчет. Его карьера гораздо длиннее моей. Он может работать тренером до 80 лет и быть актуальным и правильным, если будет развиваться.

Конечно, были моменты, когда мы обращались к специалистам. У него отсутствует чувство ревности и нет собственничества. Он всегда говорил: «Если нужно – давай». Мы ехали с турнира, звонили человеку, спрашивали: «Слушай, ты не хочешь попробовать работать?» При этом отдавали себе отчет, что он может заменить Артема.

В итоге все люди, за исключением Бориса Львовича [Собкина], говорили одно и то же – шесть часов тренировочного процесса, фитнес, растяжка и протеиновый коктейль. Я не считаю, что это единственный способ добиваться результата.

Поэтому мы всегда спрашивали про какие-то нишевые моменты: «Как нам улучшить вот здесь?» Не нужно мне говорить, как бежать. Объясни, как вовремя встретить мяч. Только этот удар меня интересует.

Таким образом мы получали авторитетное мнение от очень серьезного человека – того, кто показывал величайший результат с другими игроками. Мы брали некоторые вещи у лучших и потом немного их под меня адаптировали.

Я не самый быстрый, достаточно большой и тяжелый. Я не могу отрабатывать ногами, как условный Джокович. Если говорят взять его движения – я физически не смогу это выполнить. Условный тренер говорил: «Ты должен». А я отвечал: «Ну, спасибо, до свидания». Я должен сейчас по восемь часов тренироваться ради фантомного шанса встретить мяч раньше? Ты предложи мне альтернативу.

Мы подходим к процессу так – есть удар. Как его сделать лучше? У нас есть физиотерапевт и фитнес-тренер. Он говорит: «Нужно стать быстрее». Я отвечаю: «Хорошо, если буду бежать быстрее и четче работать ногами, смогу это сделать». А есть ли другой способ? Например, выйти раньше на мяч. Мы ищем ключики к тому, чтобы совершать меньше действий, но при этом получать результат, – сказал Бублик в интервью Александру Соколовскому.

«На меня смотреть не надо, я плохой пример для детей». Правила жизни Александра Бублика

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Александра Соколовского
Саш, тут великой загадки нет, чтобы бегать меньше своего оппонента, нужно играть умнее него, хитрее него. Если же напротив игрок, который не глупее тебя и все твои хитрости знает — ну, либо придется таки побегать, либо собирай ракетки.
Ответ Виталий Колесников
Текст вообще не про это
