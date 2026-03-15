  Синнер о победе над Зверевым: «Саша сыграл не лучшим образом, я просто этим воспользовался»
Синнер о победе над Зверевым: «Саша сыграл не лучшим образом, я просто этим воспользовался»

Синнер об игре со Зверевым: я просто воспользовался его ошибками.

Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу над Александром Зверевым в полуфинале в Индиан-Уэллс – 6:2, 6:4.

– Это уже шестая победа подряд над Зверевым. Он даже шутил: «Я ни во что не смогу обыграть этого парня». А ведь он игрок высочайшего уровня. Ты осознаешь, что психологически давишь на соперника?

– Каждый матч разный. Многое зависит и от того, где играешь. Здесь очень сильный отскок мяча. Такая поверхность может быть удобнее для игроков, которые играют с сильным вращением, разнообразно и хорошо двигаются. Этим игрокам такие корты немного помогают.

Нужно быть внимательным, потому что каждый матч отличается. Можно один проиграть – тогда начинаешь думать, что соперник нашел ключ. Поэтому каждая игра очень важна, даже на крупных турнирах все может измениться. Именно в таких матчах я хочу играть – в полуфиналах «Мастерсов» и турниров «Большого шлема». Ради этого я тренируюсь и стараюсь создать для себя условия, где чувствую себя уверенно.

Саша сыграл не лучшим образом, много ошибался, но я это увидел и просто этим воспользовался.

– Сегодня было очень жарко. Похоже, ты отлично справился. Я знаю, что ты тренировался здесь довольно долго и на протяжении всего турнира носил более светлую футболку. Ты специально готовился к жаре?

– Да. Здесь жарко, в Майами тоже. Но здесь совсем по-другому, потому что в Майами высокая влажность. Я стараюсь реализовать свой потенциал в любых условиях, и это как раз тот случай, где мы пытались улучшить подготовку.

Я старался выходить за пределы своих возможностей, и мы приехали сюда за неделю до начала турнира. У нас были очень длинные тренировки, на которых было довольно тяжело. Но сегодня на корте я чувствовал себя хорошо.

Я делаю некоторые розыгрыши очень быстрыми и короткими. Это очень помогает, особенно если начинаешь немного лучше подавать и получать легкие очки. Это было очень важно.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Надеюсь, ночью тобой тоже воспользуются, никчемный читер
Рекомендуем
Главные новости
Синнер после финала в Индиан-Уэллс: «Здорово снова видеть Медведева на таком уровне»
вчера, 23:30
Синнер выиграл все крупнейшие титулы на харде
вчера, 23:23
Индиан-Уэллс (ATP). Финал. Медведев проиграл Синнеру
вчера, 23:22
Соболенко после трехсетовика с Рыбакиной: «Какая неделя! Завела щенка, обручилась, выиграла титул. Я точно запомню это на всю жизнь»
вчера, 21:31
Соболенко засунула голову в холодильник после финала в Индиан-Уэллс
вчера, 21:10Видео
Соболенко прервала 12-матчевую серию побед Рыбакиной над соперницами из топ-10
вчера, 20:48
Соболенко отыграла матчбол и взяла десятый тысячник в карьере
вчера, 20:42
Индиан-Уэллс (WTA). Финал. Соболенко обыграла Рыбакину
вчера, 20:40
Майами (WTA). Мирра Андреева попала в одну четверть со Швентек и Калинской, Александрова – с Рыбакиной и Пегулой, Блинкова стартует матчем с Кенин
вчера, 20:24
Бублик о мотивации на старте карьеры: «Была абсолютная уверенность, что я намного сильнее, чем остальные, которые стояли в 300-400»
вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем