Синнер о победе над Зверевым: «Саша сыграл не лучшим образом, я просто этим воспользовался»

Синнер об игре со Зверевым: я просто воспользовался его ошибками.

Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу над Александром Зверевым в полуфинале в Индиан-Уэллс – 6:2, 6:4.

– Это уже шестая победа подряд над Зверевым. Он даже шутил: «Я ни во что не смогу обыграть этого парня». А ведь он игрок высочайшего уровня. Ты осознаешь, что психологически давишь на соперника?

– Каждый матч разный. Многое зависит и от того, где играешь. Здесь очень сильный отскок мяча. Такая поверхность может быть удобнее для игроков, которые играют с сильным вращением, разнообразно и хорошо двигаются. Этим игрокам такие корты немного помогают.

Нужно быть внимательным, потому что каждый матч отличается. Можно один проиграть – тогда начинаешь думать, что соперник нашел ключ. Поэтому каждая игра очень важна, даже на крупных турнирах все может измениться. Именно в таких матчах я хочу играть – в полуфиналах «Мастерсов» и турниров «Большого шлема». Ради этого я тренируюсь и стараюсь создать для себя условия, где чувствую себя уверенно.

Саша сыграл не лучшим образом, много ошибался, но я это увидел и просто этим воспользовался.

– Сегодня было очень жарко. Похоже, ты отлично справился. Я знаю, что ты тренировался здесь довольно долго и на протяжении всего турнира носил более светлую футболку. Ты специально готовился к жаре?

– Да. Здесь жарко, в Майами тоже. Но здесь совсем по-другому, потому что в Майами высокая влажность. Я стараюсь реализовать свой потенциал в любых условиях, и это как раз тот случай, где мы пытались улучшить подготовку.

Я старался выходить за пределы своих возможностей, и мы приехали сюда за неделю до начала турнира. У нас были очень длинные тренировки, на которых было довольно тяжело. Но сегодня на корте я чувствовал себя хорошо.

Я делаю некоторые розыгрыши очень быстрыми и короткими. Это очень помогает, особенно если начинаешь немного лучше подавать и получать легкие очки. Это было очень важно.

