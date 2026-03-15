Отец Медведева после победы сына над Алькарасом: «Очень благодарен Юханссону. 12 лет назад я выделял его и хотел, чтобы он тренировал Даниила»

Отец Медведева: мне всегда нравился Томас Юханссон.

Сергей Медведев высказался о победе сына над Карлосом Алькарасом в полуфинале в Индиан-Уэллс – 6:3, 7:6(3).

«Каждая победа для него сейчас важна – и для нас тоже. Это наше настроение, здоровье, спокойствие. Родители всегда радуются, когда детям хорошо, в чем бы это ни проявлялось.

И для нашего Даниила важны не только победы, но и то, что он зарабатывает. С победами приходят большие деньги. У него есть семья, две дочки, жена. Он двигается вперед в жизни, улучшает условия проживания – на все это требуются деньги.

Возможно, его приоритеты меняются с течением времени, меняется оценка победы. Когда он был молодым, для него самое главное было просто победить. А сейчас появляется много нюансов. Меняется и мое отношение к его победам и игре.

Я очень благодарен его тренеру Томасу Юханссону за то, что он серьезно работает с моим сыном, постепенно стабилизирует подачу. Он умный человек. Мне нравится, как он работает. Уменьшается количество двойных ошибок, увеличивается процент попадания первой подачи.

Для меня самое главное – подача, потому что, когда игрок переходит определенный возрастной рубеж, он должен уметь сохранять силы. А хорошая подача позволяет это делать. У него появился другой настрой.

Томас мне нравится тем, что он невысокого роста, а в свое время выиграл «Большой шлем» и хорошо подавал. Если невысокий игрок умеет это делать хорошо, значит, он однозначно сможет этому научить. И Томас это делает.

Он мне нравился всегда. Даже 12 лет назад я выделял его как тренера и очень хотел, чтобы он тренировал моего сына. Буквально несколько дней назад, по-моему, в матче с Баесом у Дани был показатель попадания первой подачи 84%. Это вообще потрясающе. Сейчас он колеблется. Мне кажется, нужно добиться, чтобы показатель был ровным во всех матчах, независимо от психологического давления.

Я желаю успеха своему сыну в этом сезоне и в будущем. Надеюсь, его карьера будет продолжаться, а после ее окончания он останется в теннисе – может быть, станет интересным комментатором на телевидении, как Макинрой , будет разбирать матчи. Во всем желаю успехов своему сыну», – сказал отец Медведева в интервью журналисту Игорю Дычковскому.

