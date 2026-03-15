  Отец Медведева после победы сына над Алькарасом: «Очень благодарен Юханссону. 12 лет назад я выделял его и хотел, чтобы он тренировал Даниила»
Отец Медведева после победы сына над Алькарасом: «Очень благодарен Юханссону. 12 лет назад я выделял его и хотел, чтобы он тренировал Даниила»

Отец Медведева: мне всегда нравился Томас Юханссон.

Сергей Медведев высказался о победе сына над Карлосом Алькарасом в полуфинале в Индиан-Уэллс – 6:3, 7:6(3).

«Каждая победа для него сейчас важна – и для нас тоже. Это наше настроение, здоровье, спокойствие. Родители всегда радуются, когда детям хорошо, в чем бы это ни проявлялось.

И для нашего Даниила важны не только победы, но и то, что он зарабатывает. С победами приходят большие деньги. У него есть семья, две дочки, жена. Он двигается вперед в жизни, улучшает условия проживания – на все это требуются деньги.

Возможно, его приоритеты меняются с течением времени, меняется оценка победы. Когда он был молодым, для него самое главное было просто победить. А сейчас появляется много нюансов. Меняется и мое отношение к его победам и игре.

Я очень благодарен его тренеру Томасу Юханссону за то, что он серьезно работает с моим сыном, постепенно стабилизирует подачу. Он умный человек. Мне нравится, как он работает. Уменьшается количество двойных ошибок, увеличивается процент попадания первой подачи.

Для меня самое главное – подача, потому что, когда игрок переходит определенный возрастной рубеж, он должен уметь сохранять силы. А хорошая подача позволяет это делать. У него появился другой настрой.

Томас мне нравится тем, что он невысокого роста, а в свое время выиграл «Большой шлем» и хорошо подавал. Если невысокий игрок умеет это делать хорошо, значит, он однозначно сможет этому научить. И Томас это делает.

Он мне нравился всегда. Даже 12 лет назад я выделял его как тренера и очень хотел, чтобы он тренировал моего сына. Буквально несколько дней назад, по-моему, в матче с Баесом у Дани был показатель попадания первой подачи 84%. Это вообще потрясающе. Сейчас он колеблется. Мне кажется, нужно добиться, чтобы показатель был ровным во всех матчах, независимо от психологического давления.

Я желаю успеха своему сыну в этом сезоне и в будущем. Надеюсь, его карьера будет продолжаться, а после ее окончания он останется в теннисе – может быть, станет интересным комментатором на телевидении, как Макинрой, будет разбирать матчи. Во всем желаю успехов своему сыну», – сказал отец Медведева в интервью журналисту Игорю Дычковскому.

Кто сделал Медведева теннисистом, чемпионом и спокойным миллионером? Рассказываем о самых важных людях

Медведев сделал невозможное: остановил Алькараса!

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Дычковского
Разблокирован новый персонаж: папа Медведева
Ответ PredatorMax
Разблокирован новый персонаж: папа Медведева
И довольно взвешенный и интересный, судя по этому интервью
Ого
Вроде первое интервью родителей Даниила
Ответ ANDREY NIKITIN
Ого Вроде первое интервью родителей Даниила
Да нет, отец дает интервью периодически
Ответ ANDREY NIKITIN
Ого Вроде первое интервью родителей Даниила
Первый раз тоже вижу
Игорь Дычковский уже брал интервью у родителей Медведева, в прошлом году вроде) и у мамы Циципаса. здесь выкладывали. он молодец
Ответ Sincere
Игорь Дычковский уже брал интервью у родителей Медведева, в прошлом году вроде) и у мамы Циципаса. здесь выкладывали. он молодец
Это родственник теннисного аналитика Ивана Дичковского?
Открыт новый персонаж)
Ответ Hardy
Открыт новый персонаж)
Персонаж это лицо в художественном произведении, а отец Даниила это персона! Уважаемый человек!
Ничего плохого отец Дани не сказал.
Давайте про родителей не будем плохо. Очевидно, что в комментарии отца многие мысли уязвимы для критики, но у него свое видение игры сына, и по-житейски он во многом прав.
юханссон был кошмаром кафелникова)
Журналист Дичковский, кажется, здесь пишет в комментариях.
Родители Дани уже давали большое вью,кому интересно)

https://youtu.be/f4rGjfxJwXg?si=P7w0-QdViRN5C8Q4
Батя у Даниил интересный, выдает базу))
