  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  Тарпищев о выходе Медведева в финал в Индиан-Уэллс: «Он играл практически в свой лучший теннис»
12

Тарпищев о выходе Медведева в финал в Индиан-Уэллс: «Он играл практически в свой лучший теннис»

Шамиль Тарпищев: я сказал до матча, что Медведев выиграет у Алькараса.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выходе Даниила Медведева в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

В полуфинале россиянин победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 6:3, 7:6(3).

«Я угадал, сказал до матча, что Медведев выиграет. Он сохранил свежесть и эмоционально сейчас очень хорош.

В матче с Алькарасом важно было то, что Медведев не совершал двойных ошибок и уверенно разыгрывал вторую подачу, имел видимое преимущество. То есть был хороший психологический фон, его не лихорадило, и он играл практически в свой лучший теннис. На брейк-пойнтах действовал уверенно, что свидетельствует о психологической стойкости. Все это говорит о том, что Медведев вернулся», – приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: РИА Новости
logoДаниил Медведев
logoКарлос Алькарас
logoATP
logoШамиль Тарпищев
logoBNP Paribas Open
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да-да. Где , кстати, великий прогнозист ЕК - с его "Медведеву конец"?
Ответ nick-basil
В умат нахреначался
Ответ nick-basil
Кафельников и ему подобные «эксперты» скоро повылазят и скажут что это это не Медведев был достаточно хорош и победил, а Алькарас был не в форме, показал свой худший теннис, и проиграл, тем самым обесценивая победу Дани
Прайм Дани вернулся 👑
А где спрятался зам турпищева, некий кафельникоф, с его "не верю в российских"??!
Ответ Порядка.нет
Уже есть. На Чемпе
Ответ Порядка.нет
В туалете он
Конечно практически, не теоретически же. Такой Даня -- это похороны на корте соперников.
Никогда в жизни он так не играл, получается.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
