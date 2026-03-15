Тарпищев о выходе Медведева в финал в Индиан-Уэллс: «Он играл практически в свой лучший теннис»
Шамиль Тарпищев: я сказал до матча, что Медведев выиграет у Алькараса.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выходе Даниила Медведева в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
В полуфинале россиянин победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 6:3, 7:6(3).
«Я угадал, сказал до матча, что Медведев выиграет. Он сохранил свежесть и эмоционально сейчас очень хорош.
В матче с Алькарасом важно было то, что Медведев не совершал двойных ошибок и уверенно разыгрывал вторую подачу, имел видимое преимущество. То есть был хороший психологический фон, его не лихорадило, и он играл практически в свой лучший теннис. На брейк-пойнтах действовал уверенно, что свидетельствует о психологической стойкости. Все это говорит о том, что Медведев вернулся», – приводит слова Тарпищева РИА Новости.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: РИА Новости
Да-да. Где , кстати, великий прогнозист ЕК - с его "Медведеву конец"?
Да-да. Где , кстати, великий прогнозист ЕК - с его "Медведеву конец"?
В умат нахреначался
Да-да. Где , кстати, великий прогнозист ЕК - с его "Медведеву конец"?
Кафельников и ему подобные «эксперты» скоро повылазят и скажут что это это не Медведев был достаточно хорош и победил, а Алькарас был не в форме, показал свой худший теннис, и проиграл, тем самым обесценивая победу Дани
Прайм Дани вернулся 👑
А где спрятался зам турпищева, некий кафельникоф, с его "не верю в российских"??!
А где спрятался зам турпищева, некий кафельникоф, с его "не верю в российских"??!
Уже есть. На Чемпе
А где спрятался зам турпищева, некий кафельникоф, с его "не верю в российских"??!
В туалете он
Конечно практически, не теоретически же. Такой Даня -- это похороны на корте соперников.
Никогда в жизни он так не играл, получается.
где токсик Кафель?
