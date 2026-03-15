Тарпищев о выходе Медведева в финал в Индиан-Уэллс: «Он играл практически в свой лучший теннис»

Шамиль Тарпищев: я сказал до матча, что Медведев выиграет у Алькараса.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выходе Даниила Медведева в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

В полуфинале россиянин победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 6:3, 7:6(3).

«Я угадал, сказал до матча, что Медведев выиграет. Он сохранил свежесть и эмоционально сейчас очень хорош.

В матче с Алькарасом важно было то, что Медведев не совершал двойных ошибок и уверенно разыгрывал вторую подачу, имел видимое преимущество. То есть был хороший психологический фон, его не лихорадило, и он играл практически в свой лучший теннис. На брейк-пойнтах действовал уверенно, что свидетельствует о психологической стойкости. Все это говорит о том, что Медведев вернулся», – приводит слова Тарпищева РИА Новости.

