Даниил Медведев: «Синнер и Алькарас намного сильнее первого поколения NextGen»

Даниил Медведев считает, что Карлос Алькарас и Янник Синнер сильнее первого поколения NextGen .

– Ты был частью первого поколения NextGen, вы играли в Милане девять лет назад.

– Самое первое поколение.

– Хен Чон, Рублев, Саша Зверев, Маттео Берреттини – всего несколько человек. Можно ли сказать, что эта победа – своего рода заявление поколения: «Мы все еще здесь, можем быть конкурентоспособными на высшем уровне, обыгрывать №1, Янник и Карлос нам пока по силам?»

– Нет, меня это не слишком волнует, потому что я уже немного староват. Я больше не NextGen. Прошлый год был тяжелым, поэтому сейчас мне нужно еще больше сосредоточиться на том, чтобы показать свой максимум.

Янник и Карлос, безусловно, намного сильнее всех, кого вы упомянули. Мы можем обыграть их только в одном конкретном матче. Например, Саша подавал на матч на Australian Open – и никто не знает, что могло бы произойти в финале, если бы он выиграл.

Это больше про отдельный матч в карьере или сезоне. Они очень сильные, намного сильнее нас. Джокович , Федерер и Надаль тоже были намного сильнее. Но Джокович, Надаль, а также Янник и Карлос, вероятно, сильнее всех игроков, которые были до них. Такова реальность.

Как я говорил, если бы я сыграл десять матчей с Карлосом, скорее всего, проиграл бы больше, чем выиграл. Но когда выхожу на корт, я должен верить в себя, делать все возможное и пытаться выиграть как можно больше, – сказал Медведев на пресс-конференции.

