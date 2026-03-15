Даниил Медведев: «Синнер и Алькарас намного сильнее первого поколения NextGen»

– Ты был частью первого поколения NextGen, вы играли в Милане девять лет назад.

– Самое первое поколение.

Хен Чон, Рублев, Саша Зверев, Маттео Берреттини – всего несколько человек. Можно ли сказать, что эта победа – своего рода заявление поколения: «Мы все еще здесь, можем быть конкурентоспособными на высшем уровне, обыгрывать №1, Янник и Карлос нам пока по силам?»

– Нет, меня это не слишком волнует, потому что я уже немного староват. Я больше не NextGen. Прошлый год был тяжелым, поэтому сейчас мне нужно еще больше сосредоточиться на том, чтобы показать свой максимум.

Янник и Карлос, безусловно, намного сильнее всех, кого вы упомянули. Мы можем обыграть их только в одном конкретном матче. Например, Саша подавал на матч на Australian Open – и никто не знает, что могло бы произойти в финале, если бы он выиграл.

Это больше про отдельный матч в карьере или сезоне. Они очень сильные, намного сильнее нас. Джокович, Федерер и Надаль тоже были намного сильнее. Но Джокович, Надаль, а также Янник и Карлос, вероятно, сильнее всех игроков, которые были до них. Такова реальность.

Как я говорил, если бы я сыграл десять матчей с Карлосом, скорее всего, проиграл бы больше, чем выиграл. Но когда выхожу на корт, я должен верить в себя, делать все возможное и пытаться выиграть как можно больше, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев сделал невозможное: остановил Алькараса!

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Вот сейчас бы эту веру в себя Медведеву сохранить на финал с Синнером, и будет точно всё хорошо - верю!
Наш бистяра!
Ну, Красавец!

Местами конечно стыдно за него 😪

Но все равно, Красавец! 😄
Синнер после финала в Индиан-Уэллс: «Здорово снова видеть Медведева на таком уровне»
вчера, 23:30
Синнер выиграл все крупнейшие титулы на харде
вчера, 23:23
Индиан-Уэллс (ATP). Финал. Медведев проиграл Синнеру
вчера, 23:22
Соболенко после трехсетовика с Рыбакиной: «Какая неделя! Завела щенка, обручилась, выиграла титул. Я точно запомню это на всю жизнь»
вчера, 21:31
Соболенко засунула голову в холодильник после финала в Индиан-Уэллс
вчера, 21:10Видео
Соболенко прервала 12-матчевую серию побед Рыбакиной над соперницами из топ-10
вчера, 20:48
Соболенко отыграла матчбол и взяла десятый тысячник в карьере
вчера, 20:42
Индиан-Уэллс (WTA). Финал. Соболенко обыграла Рыбакину
вчера, 20:40
Майами (WTA). Мирра Андреева попала в одну четверть со Швентек и Калинской, Александрова – с Рыбакиной и Пегулой, Блинкова стартует матчем с Кенин
вчера, 20:24
Бублик о мотивации на старте карьеры: «Была абсолютная уверенность, что я намного сильнее, чем остальные, которые стояли в 300-400»
вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем