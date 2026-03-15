Медведев уступает Синнеру в личных встречах перед финалом в Индиан-Уэллс
Статистика личных встреч Даниила Медведева и Янника Синнера.
Даниил Медведев и Янник Синнер разыграют титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
Это будет 16-я встреча между ними. Синнер ведет 8:7.
Итальянец выиграл последние три матча и восемь из последних девяти.
На харде Медведев последний раз обыгрывал Синнера в финале «Мастерса» в Майами в 2023-м.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С одной стороны, ну конечно же, Алькарас и Синнер заслужили рейтингом и в целом, чтобы встречались только в финалах. Но, из-за этого, другим игрокам, чтобы выиграть трофей, нужно обыграть обоих на одном турнира, что дико тяжело. Тут Алькараса или Синнера по одиночке то тяжело выбить, а обоих подряд - ну дико сложно. Тем и ценнее будет победа Дани)
На задней переиграть Синнера будет трудновато даже Дане. Это на Алькарас, который сам играет и даёт другим. Дропшотики , выход к сетке и подача могут спасти
Если сыграет в свой лучший теннис - мы помним и знаем, что он может и как, то победит! Синнер хорош, но не на своем максимуме сейчас, всё в руках и ракетке Дани!
Мед сейчас играет как в финале АО против Синнера в первых двух сетах. Если сохранит такой уровень шансы будут. Но сыграть так 2 матча подряд будет нереально сложно. Не знаю, кто-то вообще отыгрывал Синнера и Алькатраса на одном турнире да еще и подряд?
Любопытная статистика но Синнер с 2024 в финалах еще ниразу не проигрывал игроку кто не Алькарас.
Ну серии имеют свойство заканчиваться.
Синнер сейчас не сказать чтобы тот терминатор, который был в 24-25 гг
Эти балансы никому не нужны. Итог матча все равно Ниткин решит. Остановите Ниткина!
Ну тут спорно. Кафельников может вмешаться.
Поздно, Никитин уже на главной...
Раньше Грешник был клиентом Медведева.помню помню)
А теперь Медведев клиент грешника))
А теперь грешник жрет допинг без стыда и лимита
Несколько часов назад у него была статистика против первых ракеток мира 8-7 . Пора в этих статистикаж медведю делать четыре 8 рки
Против допингиста будет тяжело
Да, все-таки прежнего тренера надо было раньше менять, хотя бы года на 3-4 раньше. Сам Даниил вопрос этот решить, скорее всего, не мог. Ему требовалось понимание и время. А Жиль мог, но не уходил. И нетрудно догодаться, почему. В результате имеем то, что имеем.
В 2023 менять? Когда 5 титулов подряд было?)₽₽
2023 год - да, круто. Но где шлемы на пике карьеры? Не видно
У женщин в финале личка 8:7 и у мужчин 8:7
Любопытно, что до сегодняшнего матча статистика во встречах с первыми ракетка и мира, тоже была не в пользу Дани 8:7, тут тоже нужно сравнивать
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем