Медведев уступает Синнеру в личных встречах перед финалом в Индиан-Уэллс

Статистика личных встреч Даниила Медведева и Янника Синнера.

Даниил Медведев и Янник Синнер разыграют титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Это будет 16-я встреча между ними. Синнер ведет 8:7.

Итальянец выиграл последние три матча и восемь из последних девяти.

На харде Медведев последний раз обыгрывал Синнера в финале «Мастерса» в Майами в 2023-м.