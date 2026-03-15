Медведев прервал 16-матчевую серию побед Алькараса

Даниил Медведев обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале в Индиан-Уэллс.

Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:3, 7:6(3).

Медведев стал первым в этом сезоне, кто смог победить испанца. Алькарас начал 2026-й с 16 побед подряд.

Теперь счет личных встреч – 6:3 в пользу испанца.