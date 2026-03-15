Медведев прервал 16-матчевую серию побед Алькараса
Даниил Медведев обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале в Индиан-Уэллс.
Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:3, 7:6(3).
Медведев стал первым в этом сезоне, кто смог победить испанца. Алькарас начал 2026-й с 16 побед подряд.
Теперь счет личных встреч – 6:3 в пользу испанца.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
К сожалению это не всегда работает в положительном ключе, но это одна из крайностей этой гениальности
Спасибо ему, что он есть и может вот так вот взять и обыграть Алькараса на серии побед, ну или оборвать 3-0 календарный шлем Ноле, уйти с 0-2 против Оже или Зверева в матчах в которых уже ничего не светило
Это то, что я больше всего люблю в спорте, такие вот моменты, когда все складывается вместе - и характер, и мастерство, и приходящая удачи вместе с большой работой на корте
Спасибо, Даня!
Не зря так ждал и верил в глубине души, что такие моменты ты ещё подаришь
Давно от игры Медведева не получал такого удовольствия.
И на первый сет подал с первого раза, обратный брейк во втором сете сделал сразу, по игре не проваливался, тб тоже спокойно закрыл, да еще и эйсом, ну прелесть)
Постоянный прессинг, уверенность в своих ударах, острые углы и немного везения.
С возвращением в топ-10👏🏼