Медведев прервал 16-матчевую серию побед Алькараса

Даниил Медведев обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале в Индиан-Уэллс.

Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:3, 7:6(3).

Медведев стал первым в этом сезоне, кто смог победить испанца. Алькарас начал 2026-й с 16 побед подряд.

Теперь счет личных встреч – 6:3 в пользу испанца.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Один вамосил на анфорсах соперника и прикладывал руки к ушам после удачных розыгрышей. Другой за два сета ни на одну секунду не потерял концентрацию и ни на миг не подумал ни о чем, кроме розыгрыша. Все справедливо...
Один вамосил на анфорсах соперника и прикладывал руки к ушам после удачных розыгрышей. Другой за два сета ни на одну секунду не потерял концентрацию и ни на миг не подумал ни о чем, кроме розыгрыша. Все справедливо...
В точку
Один вамосил на анфорсах соперника и прикладывал руки к ушам после удачных розыгрышей. Другой за два сета ни на одну секунду не потерял концентрацию и ни на миг не подумал ни о чем, кроме розыгрыша. Все справедливо...
Карлос пытался играть на публику, Даня на результат, но не менее красиво при этом и без лишних эмоций
Как бы там финал не сложился мы уже сейчас можем сказать, что есть еще порох в пороховницах у Дани. Как он сегодня играл, а!
Как бы там финал не сложился мы уже сейчас можем сказать, что есть еще порох в пороховницах у Дани. Как он сегодня играл, а!
А зачем это нужно Карлитосу, не подскажете?
Кафельникову привет)
Кафельникову привет)
Медведев уникальный спортсмен, он умеет делать на корте чудеса, которые никак не ждёшь
К сожалению это не всегда работает в положительном ключе, но это одна из крайностей этой гениальности
Спасибо ему, что он есть и может вот так вот взять и обыграть Алькараса на серии побед, ну или оборвать 3-0 календарный шлем Ноле, уйти с 0-2 против Оже или Зверева в матчах в которых уже ничего не светило
Это то, что я больше всего люблю в спорте, такие вот моменты, когда все складывается вместе - и характер, и мастерство, и приходящая удачи вместе с большой работой на корте
Спасибо, Даня!
Не зря так ждал и верил в глубине души, что такие моменты ты ещё подаришь
Медведев уникальный спортсмен, он умеет делать на корте чудеса, которые никак не ждёшь К сожалению это не всегда работает в положительном ключе, но это одна из крайностей этой гениальности Спасибо ему, что он есть и может вот так вот взять и обыграть Алькараса на серии побед, ну или оборвать 3-0 календарный шлем Ноле, уйти с 0-2 против Оже или Зверева в матчах в которых уже ничего не светило Это то, что я больше всего люблю в спорте, такие вот моменты, когда все складывается вместе - и характер, и мастерство, и приходящая удачи вместе с большой работой на корте Спасибо, Даня! Не зря так ждал и верил в глубине души, что такие моменты ты ещё подаришь
Первый свой финал шлема против Надаля он кстати тоже безнадёжно проигрывал, а потом чуть ли не вытащил
Медведев уникальный спортсмен, он умеет делать на корте чудеса, которые никак не ждёшь К сожалению это не всегда работает в положительном ключе, но это одна из крайностей этой гениальности Спасибо ему, что он есть и может вот так вот взять и обыграть Алькараса на серии побед, ну или оборвать 3-0 календарный шлем Ноле, уйти с 0-2 против Оже или Зверева в матчах в которых уже ничего не светило Это то, что я больше всего люблю в спорте, такие вот моменты, когда все складывается вместе - и характер, и мастерство, и приходящая удачи вместе с большой работой на корте Спасибо, Даня! Не зря так ждал и верил в глубине души, что такие моменты ты ещё подаришь
Ну, Алькарас в Индиан Веллсе в целом в порядке, но не идеален. Видели мы Алькараса и получше.
Это было круто! Я в восторге конечно. 💪
Давно от игры Медведева не получал такого удовольствия.
И на первый сет подал с первого раза, обратный брейк во втором сете сделал сразу, по игре не проваливался, тб тоже спокойно закрыл, да еще и эйсом, ну прелесть)
Подождите, это тот самый Медведев, про которого полгода назад эксперты здешние писали, что он закончился как игрок?
Подождите, это тот самый Медведев, про которого полгода назад эксперты здешние писали, что он закончился как игрок?
Алькарас, перелогиньтесь
Кайф наблюдать за таким Медведевым. Спасибо, Даня
Только в таком стиле можно обыгрывать Карлоса.
Постоянный прессинг, уверенность в своих ударах, острые углы и немного везения.
С возвращением в топ-10👏🏼
"I am hard-court specialist"
This is gonna be on Tennis TV, bro.
