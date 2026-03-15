Эрика Андреева и Захарова сыграют в квалификации тысячника в Майами – они могут выйти друг на друга во 2-м круге

Эрика Андреева и Захарова сыграют в квалификации тысячника в Майами.

Эрика Андреева впервые в сезоне сыграет в квалификации в основном туре. Она получила wild card на тысячник в Майами .

В первом круге квалификации 343-я ракетка мира встретится с 22-й сеяной Ребеккой Шрамковой .

Во втором круге она может выйти на Анастасию Захарову в случае, если та обыграет Ланлану Тараруди.

Турнир пройдет с 17 по 29 марта, квалификация стартует 15 марта.