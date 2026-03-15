  • Эрика Андреева и Захарова сыграют в квалификации тысячника в Майами – они могут выйти друг на друга во 2-м круге
Эрика Андреева и Захарова сыграют в квалификации тысячника в Майами – они могут выйти друг на друга во 2-м круге

Эрика Андреева впервые в сезоне сыграет в квалификации в основном туре. Она получила wild card на тысячник в Майами.

В первом круге квалификации 343-я ракетка мира встретится с 22-й сеяной Ребеккой Шрамковой.

Во втором круге она может выйти на Анастасию Захарову в случае, если та обыграет Ланлану Тараруди.

Турнир пройдет с 17 по 29 марта, квалификация стартует 15 марта.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Тупицына выиграла-таки первый фьючерс.
https://www.sports.ru/tennis/blogs/3391270.html. Если пост с новостью будет иметь на тот момент меньше двух плюсов, плюсаните, кому не жалко. Хочу чтобы по тегам проиндексировалось
Захаровой не повезло с соперником. У Андреевой шансов не вижу, Шрамкова на порядок сильнее, Эрика играет очень слабо и перспектив на серьезные результаты не вижу. Но так как для меня, Эрика Андреева одна из самых прекрасных девушек на свете, красотка, то безусловно этот матч посмотреть хотел бы, понимая, что шансов нет, но хотя бы порадуюсь, что увижу наконец Эрику на теннисном корте на крупном турнире после долгого перерыва. Тут безусловно спасибо тому агенству, которое ведёт сестер Андреевых, благодаря им и заявлена на турнир Эрика, хотя по игре не заслуживает.
Ответ Forest993
Эрика не может выиграть itf ку, какой эй тысячник
Ответ Ivan Stasuk
Внимательнее нужно читать товарищ, что пишет тот, к кому Вы обращаетесь. Я говорю о том, что уровень Андреевой не позволяет сейчас играть крупные турниры и она находится на своем месте в рейтинге, находится в ITF, как теннисистка она очень слабо выглядит и потенциала на высокие результаты не видно, но это не отменяет того факта, что мне очень сильно нравится Эрика Андреева как девушка в принципе, и как человек. Как человеку, я ей симпатизирую.
Удачи Эрике!
За что Андреевой Эрике дали WC на 1000 в Майами?
Ответ Александр_1116801852
Она в IMG, ей каждый год дают
Ответ Александр_1116801852
Сестра Мирры
Жаль,что Захарова опять на эту сильную тайку вышла, от которой в остине отлетеоа
Ответ Anna Morgan
Настя там вообще встала в матче - недорабатывала ногами. Вообще до этого она её дважды побеждала в двух не менее разгромно я бы сказала, так что посмотрим, что там будет на этот раз. Тем более, что Настя пораньше прибыла на турнир по идее.
