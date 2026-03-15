Синнер впервые вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс
Вторая ракетка мира Янник Синнер впервые вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, победив Александра Зверева со счетом 6:2, 6:4. Он повел в личке с немцем. 7:4
Синнер дошел до финальной стадии на шести из семи последних «Мастерсов», в которых он принимал участие. Он также выиграл десятый матч подряд на турнирах этой категории.
Вообще для итальянца это 34-й финал в карьере (баланс – 24:9), десятый – на «Мастерсах» (баланс – 5:4). Помимо этого, теперь он финалист всех хардовых «Мастерсов».
Дальше Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом или Даниилом Медведевым.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Это сглазили статьёй, "что происходит с Синнером"
с ноги в финал залетел без потери сета))
4:1 :-> 4-7 и 4-15 не за горами с такой игрой Зверева, как выходит против Синнера сразу становится обычным ноунеймом из 3 сотни.
Сашка Цыган выше головы не прыгнет, это его потолок! Сейчас Даниил отскочит. Таков путь!
Не отскочил))
Хорошая работа Янник.👍
