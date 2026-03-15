Синнер впервые вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Вторая ракетка мира Янник Синнер впервые вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, победив Александра Зверева со счетом 6:2, 6:4. Он повел в личке с немцем. 7:4

Синнер дошел до финальной стадии на шести из семи последних «Мастерсов», в которых он принимал участие. Он также выиграл десятый матч подряд на турнирах этой категории.

Вообще для итальянца это 34-й финал в карьере (баланс – 24:9), десятый – на «Мастерсах» (баланс – 5:4). Помимо этого, теперь он финалист всех хардовых «Мастерсов». 

Дальше Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом или Даниилом Медведевым.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Это сглазили статьёй, "что происходит с Синнером"
с ноги в финал залетел без потери сета))
4:1 :-> 4-7 и 4-15 не за горами с такой игрой Зверева, как выходит против Синнера сразу становится обычным ноунеймом из 3 сотни.
Сашка Цыган выше головы не прыгнет, это его потолок! Сейчас Даниил отскочит. Таков путь!
Не отскочил))
Хорошая работа Янник.👍
Рекомендуем
Главные новости
Тарпищев о выходе Медведева в финал в Индиан-Уэллс: «Он играл практически в свой лучший теннис»
43 минуты назад
Даниил Медведев: «Синнер и Алькарас намного сильнее первого поколения NextGen»
сегодня, 09:09
Алькарас о своих словах про «мишень на спине»: «Теперь знаю, что все будут играть против меня именно так. Я должен быть готов»
сегодня, 07:58
Алькарас о поражении от Медведева: «Никогда раньше не видел, чтобы Даниил так играл»
сегодня, 07:14
Синнер встретился с певицей Дуа Липой в Индиан-Уэллс
сегодня, 06:39Видео
Медведев о том, что не дал состояться финалу Синнер – Алькарас: «После матча подумал: «Блин, я же реально кучу людей расстроил»
сегодня, 06:21
Даниил Медведев: «На данную секунду я один из лучших в мире»
сегодня, 05:43
Медведев уступает Синнеру в личных встречах перед финалом в Индиан-Уэллс
сегодня, 00:19
Медведев вернется в топ-10
сегодня, 00:15
Медведев прервал 16-матчевую серию побед Алькараса
сегодня, 00:11
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем