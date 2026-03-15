Вторая ракетка мира Янник Синнер впервые вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, победив Александра Зверева со счетом 6:2, 6:4. Он повел в личке с немцем. 7:4

Синнер дошел до финальной стадии на шести из семи последних «Мастерсов», в которых он принимал участие. Он также выиграл десятый матч подряд на турнирах этой категории.

Вообще для итальянца это 34-й финал в карьере (баланс – 24:9), десятый – на «Мастерсах» (баланс – 5:4). Помимо этого, теперь он финалист всех хардовых «Мастерсов».

Дальше Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом или Даниилом Медведевым.