Медведев о работе с Юханссоном: «После матча мы можем поговорить о том, что он чувствовал, когда играл на этих этапах – а мне как раз нужно было что-то новое»

Медведев рассказал о работе с новой командой.

Медведев рассказал о работе с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке. Он начал работать с ними после того, как прекратил сотрудничество с Жилем Серварой после US Open-2025.

– Вы долго работали с предыдущим тренером. С новой командой вы провели несколько месяцев – можете ли вы объяснить, как это повлияло на ваш взгляд на игру и на все остальное?

– Думаю, это не особо повлияло на теннис сам по себе. Я знаю, что мне надо делать, чтобы хорошо играть.

Дело скорее в том, что мы работали со всей командой – не только с Жилем, а со всей командой – мы были вместе довольно долго, и появление кого-то нового дало возможность посмотреть на ситуацию с другой стороны.

Это другой человек из другой страны. Он [Юханссон] сам был в туре, поэтому иногда мы можем даже после матча поговорить, например, о том, что он чувствовал, когда играл на этих этапах, и все такое.

Просто это что-то новое. В это же время в прошлом году, когда я решил заняться этим, мне как раз нужно было что-то новое, и пока все идет отлично.

Томас – отличный тренер. Рохан тоже. Так что мы просто работаем и стараемся изо всех сил, – поделился Медведев на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.