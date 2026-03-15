Бублик о работе с отцом в роли тренера: «Я его передавил, и он перестал быть наставником. Я мог до 6 утра сидеть в баре 1703, в 11 у меня была тренировка – мне никто слова не говорил»

Бублик рассказал о том, почему у него возник конфликт с отцом.

Александр Бублик поделился историей работы с отцом в роли тренера.

Станислав Бублик тренировал его с детства и до 2020 года.

– Когда твой тренер – отец или мама, это все равно наставничество. Это отношение между кунг-фу мастером и учеником. Это царь и бог, человек, который держит тебя за все ниточки одновременно. Ты пытаешься спорить, брыкаешься, но слушаешь и делаешь. У тебя есть результат. Но в какой-то момент ты взрослеешь, начинаешь отвечать, начинаешь спорить.

И вот тут, наверное, была допущена большая ошибка, которая привела к расставанию не только в отношениях тренера и спортсмена, а и отца и сына – мы не общаемся почти пять лет или шесть лет. В какой-то момент пропала обратная связь между тренером и учеником. И должна быть родительская мудрость вовремя отпустить своего ребенка к более компетентному человеку, который услышит игрока. И не было этой мудрости, чтобы сказать: «Да, давай попробуем что-то другое. Давай возьмем кого-то, давай посмотрим».

Я стал говорить: «А почему это? Почему ты это делаешь? А почему вот тот тренер бегает со своим учеником над беговой дорожкой, а ты со мной не бегаешь?» И так было ежедневно. Я стал настолько давить на своего отца и тренера, что он замолчал и перестал уже быть наставником. Я его где-то передавил, и он сказал: «А, ты хочешь так, сын? Окей, я не буду тогда лезть вот в это. Не хочешь, не разминайся, не хочешь, не заминайся».

Он время от времени говорил какие-то дельные вещи, но я уже их не слышал, потому что я не имею уважения к его словам: я молодой, классный и крутой, я продавил и получил то, что хотел. Я получил свободу. Я мог до 6 утра сидеть в баре 1703. У меня там даже был свой подписанный стол для бирпонга. А в 11 у меня была тренировка, и мне никто слова не говорил.

В 19 лет я между квалом турнира в Галле и «Уимблдоном » – там было где-то 5 дней – улетал в Питер, гулял, прилетал за день до матча, и при этом мне ничего не говорилось. Мы стали наравне. Это не плохо, но когда изначально была иерархия между мастером и учеником, все перестает работать. Замедлился прогресс, потому что я уже не слушал, а он уже не говорил. И мы все равно на какой-то химии между отцом и сыном [проработали] до начала 2020 года.

Мы вошли в топ-50 из топ-150, из вот с этих гулянок между матчем на центральном корте «Уимблдона» с Марреем , когда он был первой ракеткой мира, а я прилетал за один день до матча из Питера. А в день перед матчем мы еще тогда не с тренером, но уже с другом Артемом Супруновым тоже исполняли обязанности. Чемпионские, так скажем.

В туре есть ребята, которые до сих пор работают со своими родителями. Смотреть на это иногда больно, потому что ты видишь, как 30-летний мужик орет на отца или на маму благим матом. Это тяжело. Но я их понимаю, потому что родитель не хочет отпускать – он вложил в это всю свою жизнь, – а надо. С другой стороны, он знает лучше, чем другие, он тебя вырастил. Это вообще такая тонкая-тонкая грань.

У нас начали рушиться теннисные отношения, потом личные. В плане тенниса слава богу, что так произошло. Потому что я оказался в ситуации, где должен был сам принимать решение. Я остался один – у меня не было второго тренера, у меня не было физиотерапевта, не было фитнес-тренера. Это уже было начало 2020-го, федерация Казахстана мне говорит: «Ты с кем едешь в Австралию?» А я говорю: «Один поеду».

И вот я во время этого перелета в Австралию написал Артему, говорю: «Слушай, вот такая ситуация. Помоги мне, пожалуйста, пока я не найду себе нормального тренера». По-моему, я, кстати, так и сказал. В итоге он стал нормальным тренером, очень даже неплохим (улыбается).

– Почему вы не пожали друг другу руки и ты не сказал: «Батя, теперь ты сидишь на скамейке запасных третьим-четвертым глазом, приходит новый тренер». Это же определенный процесс эволюции. И ты был уже достаточно взрослым, и он взрослый мужик. Почему вы не нашли вот этого компромисса?

– Кто знает? Я не знаю. У меня нет на это ответа.

Мы пытались, мы привлекали. Как-то и Артем приезжал на турнир, это было в 2018 году или в 2017 году. Борис Львович Собкин помогал время от времени. Но было тяжело, потому что отец наседал на своем, а тот теннис, который он видел во мне, уже никто не видел. Я уже, будучи взрослым, консультировался за его спиной, спрашивал: «Я стою 70-90-м, что вы думаете обо мне?». Все говорили, что они видят мой теннис абсолютно по-другому. Конечно же, начинаешь сомневаться: а правильно ли это? Но как ты можешь прийти там в 18-19 лет и сказать: «Папа, спасибо»? Это должно идти от обратного, это должно идти от старшего.

В теннисном плане винить тут ни ту, ни другую сторону нельзя.

– Личные отношения дали трещину из-за этого?

– Нет, личные отношения – это семейная история, тянущаяся очень давно. Она достаточна личная и связана со всей семьей, с мамой, и с близкими родственниками, с друзьями. Это большая история, и она не должна становиться публичной. Теннис просто был финальным триггером.

– Ты считаешь, что все сложилось так, как должно было?

– В теннисном плане уже нужен был свежий воздух.

В личном плане... Когда мужчина принимает мужское взвешенное решение совершить тот или иной поступок, за это нужно отвечать. И я не имею морального права прийти и сказать: «Окей, ты совершил, но я тебя прощаю за все это и буду общаться, несмотря ни на что». Потому что взрослый человек должен отвечать за свои поступки, – сказал Бублик на подкасте Александра Соколовского.

«На меня смотреть не надо, я плохой пример для детей». Правила жизни Александра Бублика