402-я ракетка мира Павел Котов вышел в финал «Челленджера» в Шербурге. Россиянин обыграл №194 мирового рейтинга Борну Гойо со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Котов вышел во второй финал «Челленджера» в сезоне – в феврале он взял титул в Кобленце.

Дальше россиянин сыграет со 177-й ракеткой мира Юрием Родионовым или с 541-й ракеткой мира Филиппо Романо.

