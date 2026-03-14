402-я ракетка мира Павел Котов вышел в финал «Челленджера» в Шербурге. Россиянин обыграл №194 мирового рейтинга Борну Гойо со счетом 6:4, 3:6, 6:3.
Котов вышел во второй финал «Челленджера» в сезоне – в феврале он взял титул в Кобленце.
Дальше россиянин сыграет со 177-й ракеткой мира Юрием Родионовым или с 541-й ракеткой мира Филиппо Романо.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Возьмет титул, станет примерно 285-290 со 181 очком.
В гонке-2026, Павел и вовсе 144-ый, со 107 очками.
Т.е. на весь 2026-ый год ему надо защищать всего лишь 43 очка!!!
Понятно, что он должен прилично подняться со своего 402-го(уже 330-го) места...
Если возьмет титул, то, в гонке-26 будет в районе 116-120 места, со 138 очками.
Все же 400 место - это совсем низко для него.
В принципе, может быть в диапазоне между 90 и 120 местом точно.
Еле-еле.
Как раз, на 50-е место и не более того))
И было это уже пару лет назад...