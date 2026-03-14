17

Котов вышел во второй финал «Челленджера» в сезоне

402-я ракетка мира Павел Котов вышел в финал «Челленджера» в Шербурге. Россиянин обыграл №194 мирового рейтинга Борну Гойо со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Котов вышел во второй финал «Челленджера» в сезоне – в феврале он взял титул в Кобленце.

Дальше россиянин сыграет со 177-й ракеткой мира Юрием Родионовым или с 541-й ракеткой мира Филиппо Романо.

«Живу с родителями, готовит мама». Истории теннисиста Котова о маме, нелюбви к США и падении с самоката

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoПавел Котов
челленджеры и турниры ITF
logoATP
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В онлайн-рейтинге, Котов сейчас уже 330-ый, 150 очков.
Возьмет титул, станет примерно 285-290 со 181 очком.

В гонке-2026, Павел и вовсе 144-ый, со 107 очками.
Т.е. на весь 2026-ый год ему надо защищать всего лишь 43 очка!!!
Понятно, что он должен прилично подняться со своего 402-го(уже 330-го) места...

Если возьмет титул, то, в гонке-26 будет в районе 116-120 места, со 138 очками.
Ответ Антон Тимофеев
Начинает подниматься помаленьку.
Все же 400 место - это совсем низко для него.
В принципе, может быть в диапазоне между 90 и 120 местом точно.
Было бы не лишним указывать категорию челленджера чтобы не искать - в данном случае 75
Как же везёт Синнеру сейчас, что он не играет с Котовым, Пашка его сейчас мог порвать на лоскуты.
Удачи Котову, главное без травм, потихоньку набирать форму.
Господи, он же совсем недавно в топ-50 заползал...
Ответ Игорь Квакша
Господи, он же совсем недавно в топ-50 заползал...
Ну, в топ-50 он именно заполз))
Еле-еле.
Как раз, на 50-е место и не более того))
И было это уже пару лет назад...
Давай, Паша, ждем возвращения на основные сетки турниров АТП.
Родионова вполне может обыгрывать. Павлу удачи!
мамкин пирожок)
Очков мало. Так долго выгребать будет
Ответ nick-basil
Очков мало. Так долго выгребать будет
После травмы тяжело всем в теннисе возвращаться, все очки приходится заново набирать
Там Романо из 600-й сотни прилично удивил, нечасто до финала челленджера с таким рейтингом доходят
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Индиан-Уэллс (ATP). Финал. Медведев сыграет с Синнером
34 минуты назад
Котов выиграл пятый «Челленджер» в карьере
47 минут назад
Янник Синнер: «Я сыграл с Фонсекой, а потом с Тьеном. Уже чувствую себя старым»
сегодня, 15:01
Ферреро о будущем в теннисе: «К концу года могут произойти сюрпризы»
сегодня, 14:33
Бублик о том, что стал популярным из-за нецензурной брани: «Все же иногда ругаются, правильно? Кто-то в офисе кружку бьет, а я – ракетку»
сегодня, 13:50
Кафельников о победе Медведева над Алькарасом: «Это приятный для всех сюрприз. Думаю, он и Синнера обыграет в финале»
сегодня, 13:30
Индиан-Уэллс (WTA). Финал. Рыбакина встретится с Соболенко
сегодня, 13:10
Бублик о работе с отцом в роли тренера: «Я его передавил, и он перестал быть наставником. Я мог до 6 утра сидеть в баре 1703, в 11 у меня была тренировка – мне никто слова не говорил»
сегодня, 12:54
Стефанос Циципас: «Тихий голос и твердый характер помогут добиться большего, чем крики»
сегодня, 12:53
Синнер о победе над Зверевым: «Саша сыграл не лучшим образом, я просто этим воспользовался»
сегодня, 12:18
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем