  Свитолина о последнем сезоне Монфиса: «Иногда ему эмоционально тяжело – я стараюсь быть рядом и поддерживать»
Свитолина о последнем сезоне Монфиса: «Иногда ему эмоционально тяжело – я стараюсь быть рядом и поддерживать»

Элина Свитолина прокомментировала то, что ее муж Гаэль Монфис проводит последний сезон в туре.

Напомним, экс-шестая ракетка мира завершит карьеру в этом году после «Мастерса» в Париже.

– Что вы чувствуете, наблюдая за тем, как Гаэль проводит свой последний сезон? Со стороны это выглядит очень эмоционально, на него обращено много внимания.

– Мне кажется, мне было сложнее всего, когда он сказал мне, что об этом думает и что так скорее всего и случится. Это было где-то в сентябре прошлого года.

Мне тоже было тяжело, потому что я иногда смотрела, как он проводил замечательные матчи в начале своей карьеры. Потом мы стали парой, и я начала уже за ним следить.

И теперь быть рядом с ним и видеть, через что ему приходится проходить – это, конечно, нечто особенное. Для меня тоже очень эмоционально видеть, как он со всем этим справляется.

Конечно, иногда ему эмоционально тяжело, и я стараюсь быть рядом и поддерживать его на каждом этапе. На самом деле я и не могу сделать ничего другого, только быть рядом: иногда говорить, иногда просто молчать, чтобы позволить ему по-своему прожить этот последний год.

Думаю, европейская часть сезона, «Ролан Гаррос» будут для него очень эмоциональным. Для нас, как для семьи, это будет многое значить. Но будет и много радостных моментов, потому что это что-то особенное. Это глава, которую вы никогда не забудете.

Единственное, что можно сделать – просто проживать эти эмоции. Нельзя избавиться от всего этого волнения, от разных плохих и хороших эмоций. Это просто их смесь. Поэтому мы просто стараемся наслаждаться этим моментом настолько, насколько можем, – рассказала Свитолина на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.
 
 
 

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
прожить и наслаждаться эмоциями насколько можем....да.👌
