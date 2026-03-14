  • Соболенко о третьем финале в Индиан-Уэллс: «Рада дать себе еще один шанс забрать этот прекрасный трофей – я говорю о большом, маленьких мне достаточно»
Соболенко о третьем финале в Индиан-Уэллс: «Рада дать себе еще один шанс забрать этот прекрасный трофей – я говорю о большом, маленьких мне достаточно»

Соболенко пошутила после выхода в третий финал в Индиан-Уэллс.

Арина Соболенко поделилась мыслями после победы над Линдой Носковой в полуфинале тысячника в Индиан-Уэллс. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4.

За титул белоруска сыграет с Еленой Рыбакиной. Ранее Соболенко дважды уступила в финале этого турнира – в 2023-м и в прошлом году.

– Считаешь ли ты, что это твое лучшее выступление за неделю?

– Это точно один из лучших матчей, который я провела пока в Индиан-Уэллс. Я довольна тем, как играла, подавала и еще многими вещами. Рада выйти в еще один финал и дать себе еще один шанс забрать этот прекрасный трофей – я говорю о большом, маленьких мне достаточно, спасибо (смеется).

– Я знаю, что ты всегда стараешься спрогрессировать. Твои резанные удары были великолепными, как и чувство мяча. Ты намного комфортнее ощущала себя у сетки, чуть больше там атаковала. Много ли ты работаешь над этими аспектами?

– Много, на самом деле. Мне кажется, начиная с декабря я стала больше работать именно над этим. Очень рада, что у меня получается это на корте и что я все это использую в нужные моменты.

– Как тебе удается достигать пика формы на решающих стадиях, в финалах?

– Не знаю. Может быть, из-за того, что я проиграла так много финалов (улыбается), я не могу...

– Арина, ты выиграла так много финалов!

– Нет, на самом деле, у меня не такая плохая статистика – где-то 50/50 (смеется).

– Разве? Мне кажется, намного лучше.

– Правда? Ну, может, немного лучше (ее баланс в финалах – 22:20 – Спортс’‘). Но я проиграла так много финалов.

Это последний матч турнира, и я просто стараюсь выйти с боевым настроем, с мыслями, что я ни в коем случае не буду сдаваться и буду показывать лучший результат, даже если я в худшем состоянии. Вот такой у меня настрой на финалы – иногда он работает, иногда нет. Но я знаю, что у меня будут шансы. Вопрос только в том, использую ли я их или... Или не использую (смеется).

Так что в воскресенье я выйду и буду стараться изо всех сил.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Шансы равны, но мне бы хотелось победы Рыбакиной.
