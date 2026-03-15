Индиан-Уэллс (ATP). Медведев обыграл Алькараса, Синнер вышел в финал

В Индиан-Уэллс прошли полуфиналы «Мастерса».

Даниил Медведев обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

4 – 15 марта 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Абсолютно выдающийся матч Даниила, просто обалдеть
Как же кайфово! Давно такого неожиданного удовольствия от тенниса не получал. Синкарасы с Новаком конечно дарили перфомансы периодически последние годы, но винтажный Даня как-то родней)
Это было круто! Я в восторге конечно. 💪
Давно от игры Медведева не получал такого удовольствия.
И на первый сет подал с первого раза, обратный брейк во втором сете сделал сразу, по игре не проваливался, тб тоже спокойно закрыл, да еще и эйсом, ну прелесть)
Еще и сетболы отыграл, и скрытый сетбол)
Да,конечно решающее наверно было то ,что он держал темп,делал свою игру,и при этом не оступался,не уходя куда то после пюпропущеного,а отыгрывался сразу,и шёл вперед.
Даже Алькарас не выдержал против такой стены.
Это уровень если не прайма (20-21 года), то 23 года точно. Уровень, когда он выходил в финал Шлема и выигрывал Мастерсы.
Ни одной двойной у Медведева в этом матче. Вторая работала стабильно. Настрой был боевой. С убедительной победой Медведева! Желаю победы в финале, а так же титулов на ТБШ.
Красиво, хотелось бы чтобы и на Синнера хватило
За Даню и Сашу, удачи и победы им.
удачи любому из них
Даня добро пожаловать обратно в топ -10, на этом турнире игра на топ-3.

Не лучший матч Карлоса, но и точно нельзя сказать что плохой, играл Алькарас на среднем уровне, но против такого Медведева надо было играть близко к максимуму. Даня сегодня играл временами просто невероятно.
Обратный брейк
Как бы не закончился матч, Дане огромный респект за сегодняшний полуфинал уже, приятно смотреть
неожиданно и приятно)
Это был возврат в 2021 с точки зрения менталки. Даня сначала с покерфейсом отыграл сетболы, когда Алькарас готов уже был забрать сет, а затем на ТБ отподавал как в лучшие годы
