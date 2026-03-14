Соболенко об инциденте в матче Медведева и Дрэйпера: «Не думаю, что это так сильно помешало Даниилу. Иначе надо было тут же просить видеоповтор»

Арина Соболенко прокомментировала инцидент с помехой в матче Даниила Медведева и Джека Дрэйпера в четвертьфинале в Индиан-Уэллс.

Напомним, при счете при счете 5:5 и 0:15 во втором сете британец махнул руками после удара. После розыгрыша, который продолжался еще семь ударов, Медведев сказал судье на вышке, что это его отвлекло, и запросил видеоповтор.

Судья решила, что помеха была и отдала очко Медведеву, хотя изначально он его проиграл. Счет стал 0:30, россиянин сделал брейк в этом гейме, а затем подал на матч. Он выиграл его со счетом 6:1, 7:5.

– Во время этого турнира были странные и драматичные решения, связанные с помехами. У вас был подобный эпизод на Australian Open (в полуфинале против Элины Свитолиной после видеоповтора украинке присудили очко из-за крика Соболенко – Спортс’‘). Почему в этом году они случаются так часто?

– Я видела вчерашнюю ситуацию с Даниилом [Медведевым].

Я не знаю. Даниил же попросил видеоповтор, да? А в моей ситуации мне показалось, что судья просто хотела показать, что она тут работает и в курсе таких вещей.

Я пересмотрела свое видео, и мне кажется, что там не было ничего – даже Элина была в шоке. Она отреагировала вроде: «Что случилось?» Так что не знаю. Сложный вопрос.

В моем матче у судьи не было необходимости брать видеоповтор. Здесь же в теории он [Дрэйпер] сделал движение, но я не думаю, что это так сильно помешало Даниилу.

– Как вы думаете, это как-то связано с тем, что видеоповторы стали настолько распространенным явлением, что игроки могут просто сказать: «Давайте посмотрим»?

– Мне кажется очень странным то, что ты можешь завершить розыгрыш и запросить видеоповтор. Потому что если тебе и правда помешали, то надо немедленно остановиться и как раз запросить повтор.

Если бы он выиграл то очко, то, очевидно, он не просил бы видеоповтор, так? Я не думаю, что так должно быть – если ему помешали, то тогда надо было тут же брать видеоповтор.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Ну если бы она проиграла так очко и судья не обратил внимание особенно в конце игры, то весь ее бокс попал бы под раздачу.
К чему обсуждения, сильно ли помешал Медведеву жест Дрейпера? Дрейпер соверщил запрещённое действие? Совершил. Игрок имеет право взять видеоповтор после окончания розыгрыша? Имеет. Всё, конец обсуждения.
А если бы Медведев остановил игру, а судья приняла решение, что нарушения нет? Поступил абсолютно грамотно, доиграл и сделал запрос.
В данном случае всё определяет судья, как справедливо заметил Даниил, в этот раз судья была благосклонна к нему, но было не раз и наоборот, так что относиться серьезно к словам Арины не стоит.
Честно говоря, Медведев был раздражен своим ударом в сетку, если бы ему крикнули с трибун под руку, он бы на это бы начал возмущаться...
Ему нужно было найти внешний раздражитель на свою ошибку - он его нашёл...
В итоге получилось не по спортивному - мяч уже по факту был заигран.
Соболенко не знает правил
У неё такая большая команда...
Пусть кто-нибудь объяснит
Ты-то куда, господи, пойди лучше кольцо покажи еще раз
