Соболенко об инциденте в матче Медведева и Дрэйпера: «Не думаю, что это так сильно помешало Даниилу. Иначе надо было тут же просить видеоповтор»

Соболенко: если Медведеву помешали, надо было тут же брать видеоповтор.

Арина Соболенко прокомментировала инцидент с помехой в матче Даниила Медведева и Джека Дрэйпера в четвертьфинале в Индиан-Уэллс.

Напомним, при счете при счете 5:5 и 0:15 во втором сете британец махнул руками после удара. После розыгрыша, который продолжался еще семь ударов, Медведев сказал судье на вышке, что это его отвлекло, и запросил видеоповтор.

Судья решила, что помеха была и отдала очко Медведеву, хотя изначально он его проиграл. Счет стал 0:30, россиянин сделал брейк в этом гейме, а затем подал на матч. Он выиграл его со счетом 6:1, 7:5.

– Во время этого турнира были странные и драматичные решения, связанные с помехами. У вас был подобный эпизод на Australian Open (в полуфинале против Элины Свитолиной после видеоповтора украинке присудили очко из-за крика Соболенко – Спортс’‘). Почему в этом году они случаются так часто?

– Я видела вчерашнюю ситуацию с Даниилом [Медведевым].

Я не знаю. Даниил же попросил видеоповтор, да? А в моей ситуации мне показалось, что судья просто хотела показать, что она тут работает и в курсе таких вещей.

Я пересмотрела свое видео, и мне кажется, что там не было ничего – даже Элина была в шоке. Она отреагировала вроде: «Что случилось?» Так что не знаю. Сложный вопрос.

В моем матче у судьи не было необходимости брать видеоповтор. Здесь же в теории он [Дрэйпер] сделал движение, но я не думаю, что это так сильно помешало Даниилу.

– Как вы думаете, это как-то связано с тем, что видеоповторы стали настолько распространенным явлением, что игроки могут просто сказать: «Давайте посмотрим»?

– Мне кажется очень странным то, что ты можешь завершить розыгрыш и запросить видеоповтор. Потому что если тебе и правда помешали, то надо немедленно остановиться и как раз запросить повтор.

Если бы он выиграл то очко, то, очевидно, он не просил бы видеоповтор, так? Я не думаю, что так должно быть – если ему помешали, то тогда надо было тут же брать видеоповтор.

Возня в победе Медведева – была помеха или нет?