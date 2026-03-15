Бублик о том, что стал популярным из-за нецензурной брани: «Все же иногда ругаются, правильно? Кто-то в офисе кружку бьет, а я – ракетку»

Бублик об эмоциях на корте: люди где-то увидели во мне себя.

Десятая ракетка мира Александр Бублик рассказал о своем образе шоумена на корте.

– Я впервые услышал о тебе несколько лет назад, когда начала ходить крылатая фраза: «Ненавижу этот <...> теннис». И у меня тогда было такое внутреннее восприятие: интересно, что же там внутри происходит, что человек, будучи профессиональным теннисистом, стоя на корте, позволяет себе такие высказывания. Но потом, на дистанции, наблюдая за тобой краем глаза, я начал понимать, что это некая твоя вторая линия бизнеса. Есть Александр Бублик-теннисист, а есть твоя медиаимперия, которая, как мне кажется, продолжает расти и развиваться вне зависимости от того, на какой позиции в рейтинге ты находишься.

И вот этот твой определенный образ рок-звезды теннисного корта – потому что ты такой рок-н-ролльщик. Мне очень понравилось, как ты приводил пример: никто не запомнит, кто выиграл турнир, но, если спросишь, кто бил рукояткой в финале, все вспомнят тебя. Насколько это контролируемый процесс? Насколько вся эта твоя медиадвижуха, нарезки на рилсы, крылатые цитатки и яркие моменты — это то, что ты контролируешь, отдаешь себе отчет, что это важный аспект для рекламных контрактов и всего остального? Или ты просто такой, какой есть?

– Скорее я такой, какой есть. Потому что, когда все это начиналось, – первые строители кортов, первые собаки , люди, которые приходят в 11 утра на корт, особая каста высокоинтеллектуальных людей , которые играют в теннис, – в какой-то момент это было смешно и стыдно. Мы смеялись в чатиках с друзьями, а потом я посмотрел – 70 тысяч человек [посмотрели эти нарезки]. Думаю: ни фига себе, 70 тысяч – это же, наверное, много.

Потом случилась моя победа в Галле в 2023 году, когда я обыграл Андрея Рублева в финале и взял первый титул серии 500. И в какой-то момент мы начали смотреть: просмотры стали большими. Сидели с Артемом [Супруновым] и с моей супругой Татьяной, и они говорили: «Господи, какой ужас». Типа, это же кошмар.

Это было еще до того, как все полетело по сети. Когда все просто висело на [аудиторию в] 10 тысяч человек, и тебя все поливали, говорили, что ты маргинал, иди на великоизвестную питерскую улицу общаться с такими же, как ты. Думаешь: «Господи, какой ужас. Получается, я наорал на весь мир какую-то постыдную чушь – и еще ничего с этого не получил».

А потом начали смотреть: «Ты видел? Там 7 миллионов, 9 миллионов, 12 миллионов?» Артем говорит: «Да кому ты рассказываешь? Раз что-то много». Потом все начали это цитировать. Потом я ломаю три ракетки подряд в Монпелье – и у меня скрины есть: миллион, 4, 6, 12, 35, 46 миллионов в твиттере.

В какой-то момент мы даже опешили вместе с агентами. Агенты говорят: «А что это? Почему 46 миллионов?» Звонит Armani: «Вы кого мне подписали?» Это мой первый год, два месяца [с подписания контракта]. У меня хороший контракт, отличный для игрока, который стоит 30-м. Они говорят: «Вы кого мне дали? Это что такое вообще? Пускай пишет извинительные письма, выкатывает извинения».

Я говорю: «Ничего выкатывать не буду. Пошли вы в одно место». Вообще я такой, какой есть.

– Наверное, услышали, что ты про собак сказал.

– Да-да. Примерно так. С этого все и началось: были мемы, нарезанные людьми в интернете, а потом появился хороший, качественный теннис, который я стал показывать время от времени.

И я начал появляться в больших матчах, на центральных кортах больших турниров – «Уимблдона» и так далее. Меня чаще стали замечать как хорошего теннисиста, выигравшего пятисотник, потом еще одну 250-ку. Потихоньку мои мемы перестали существовать отдельно от личности теннисиста Александра Бублика – они стали ее неотъемлемой частью. Образ хорошего теннисиста, который умеет время от времени играть в теннис, а еще и смешно ругается. Такое движение пошло. Народная история получается. Все же иногда ругаются, правильно? Кто-то в офисе кружку бьет, а я – ракетку.

Люди где-то увидели во мне себя: я точно так же, как и они, могу поругаться, мне может быть обидно и больно, я могу расстроиться, заплакать – ну, на корте я, конечно, не плакал, но, наверное, могу. Получить наказание и на следующий день выйти на работу и все равно орать, что она мне не нравится.

Наверное, они стали видеть во мне себя, какую-то свою борьбу. Это же борьба: «Чего я тут стою? Я же не мудак, 11 утра – ну какой кошмар, зачем мне это надо?» Они приходят на работу и думают то же самое: «Зачем мне это надо?»

– Да-да, согласен.

– Первый раз я это прямо увидел в Риме в 2023 году. Я никогда до этого не тренировался на больших центральных кортах. Это было еще до того, как я выиграл Галле в том же 2023-м.

У меня тренировка, условно, на шестом корте. Там есть трибуна. Мы выходим, Артем говорит: «На шестой». Я смотрю – а там просто 2000 человек.

Я выглядываю из зала – а там просто толпа. Не знаю, 3000 человек сидит, все забито. Думаю: «А ты уверен?» Он: «Ну да». Говорит: «Я пойду перепроверю». Высовывает голову: «Да не, ну куда?»

То есть я [до этого] в Италии ничего не выигрывал. В принципе, к тому моменту выиграл один турнир ATP – и то полтора года назад. Стоял в рейтинге где-то 30-м. Был известен в каких-то нишевых кругах матершинников в рюмочных Петербурга, но не был широко известен. Может, у меня было 100 тысяч подписчиков.

В какой-то момент он мне говорит: «Да нет, наш корт». Выхожу на этот корт – и все начинают кричать: «Бублик!» Туда-сюда. Думаю: «Ну ладно». Мне стало немножко не по себе, неловко, потому что я не понимал, откуда это. Я же не итальянец.

И вот с этого момента я начал понимать: я стал играть лучше. Через две-три недели уже впервые выиграл Галле – и стал получать вот эту любовь людей по всему миру в таких масштабах.

И мои мемасики вместе с этим тоже начали расти и слились в одну личность. Да. Я как бы никогда... Я же мог по-разному отреагировать. Мог сказать: «Я вообще открещиваюсь от всего этого. Это вообще не я, и вообще я дурак, что все это сказал».

Но я принял это, как считаю, по-мужски. Сказал – сделал. Ну что, казнить будете? Нет? Значит, придется помиловать и терпеть, – сказал Бублик в интервью Александру Соколовскому.

