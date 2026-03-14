Елена Рыбакина: «Главная цель – стать первой ракеткой мира. Я постараюсь достичь ее в этом году»
Елена Рыбакина рассказала, что стремится стать первой ракеткой мира.
На следующей неделе казахстанка впервые в карьере поднимется на вторую строчку рейтинга.
– Арина [Соболенко] удерживает первую строчку рейтинга уже больше года. Как у нее получается так доминировать? И начинаете ли вы задумываться о своих шансах стать в будущем №1 рейтинга?
– Чтобы так долго оставаться первой, нужно быть очень стабильной, и это большое достижение. Она показывала отличный теннис последние пару лет.
Конечно, моя цель – подняться еще выше в рейтинге и стать первой ракеткой мира, но я знаю, что для этого предстоит еще много работы. Все зависит и от других теннисисток.
Но, безусловно, это моя главная цель, следующая. Я постараюсь достичь ее в этом году – надеюсь, получится это сделать, – сказала Рыбакина на пресс-конференции после выхода в финал тысячника в Индиан-Уэллс.
Полька сдала, Лена нестабильна (пока)
Вот и выходит что играя стабильно почти во всех турнирах в 1/2 или финале, Арина сохраняет за собой первую строчку
Ей мешало здоровье, но ведь его можно поправить, правильно тренироваться, соблюдать режим, улучшить питание, принимать витамины/минералы (только из практики понимаешь что помогает).
У нее же банально проблемы со сном были, возможно мигрень. Это не какой-нибудь разрыв мениска после которого на прежний уровень не вернуться.