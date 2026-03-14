Елена Рыбакина: «Главная цель – стать первой ракеткой мира. Я постараюсь достичь ее в этом году»

Рыбакина: главная цель – стать первой ракеткой мира.

Елена Рыбакина рассказала, что стремится стать первой ракеткой мира.

На следующей неделе казахстанка впервые в карьере поднимется на вторую строчку рейтинга.

– Арина [Соболенко] удерживает первую строчку рейтинга уже больше года. Как у нее получается так доминировать? И начинаете ли вы задумываться о своих шансах стать в будущем №1 рейтинга?

– Чтобы так долго оставаться первой, нужно быть очень стабильной, и это большое достижение. Она показывала отличный теннис последние пару лет.

Конечно, моя цель – подняться еще выше в рейтинге и стать первой ракеткой мира, но я знаю, что для этого предстоит еще много работы. Все зависит и от других теннисисток.

Но, безусловно, это моя главная цель, следующая. Я постараюсь достичь ее в этом году – надеюсь, получится это сделать, – сказала Рыбакина на пресс-конференции после выхода в финал тысячника в Индиан-Уэллс.