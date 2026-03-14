Елена Рыбакина: «Главная цель – стать первой ракеткой мира. Я постараюсь достичь ее в этом году»

Елена Рыбакина рассказала, что стремится стать первой ракеткой мира.

На следующей неделе казахстанка впервые в карьере поднимется на вторую строчку рейтинга.

– Арина [Соболенко] удерживает первую строчку рейтинга уже больше года. Как у нее получается так доминировать? И начинаете ли вы задумываться о своих шансах стать в будущем №1 рейтинга?

– Чтобы так долго оставаться первой, нужно быть очень стабильной, и это большое достижение. Она показывала отличный теннис последние пару лет.

Конечно, моя цель – подняться еще выше в рейтинге и стать первой ракеткой мира, но я знаю, что для этого предстоит еще много работы. Все зависит и от других теннисисток.

Но, безусловно, это моя главная цель, следующая. Я постараюсь достичь ее в этом году – надеюсь, получится это сделать, – сказала Рыбакина на пресс-конференции после выхода в финал тысячника в Индиан-Уэллс.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Наконец-то Лена стала хищницей и открыто заявляет о своих амбициях 🦈
Это ее и погубит )
Лучше быть вечно 4-5 ракеткой, как Пегула?..
Лена из рыбки превращается в акулу которая чуствует кровь первого места)) Но это лишь старт сезона, у Лены, чаще всего, старт сезона проходит удачно, есть титулы и финалы, но на дистанции всего сезона здоровье Лену подводит, болезни, аллергии, травмы. Так что не стоит судит о шансах на первое место по старту сезона
Вряд ли конечно получиться, стабильность это то чего у Лены никогда не было! А у Соболенко стабильности хоть отбавляй, не припомню чтоб она где то проваливалась вообще!
Да...кроме финалов она нигде не проваливается. За год проиграла 2 финала АО, 1 финал РГ,1 Финал Итогового. Выиграв при этом 1 финал ЮСО. 5:1 счёт финалов.
Но учитывая что проигрывала разным соперницам в финале этого было достаточно чтобы было первой ракеткой
Полька сдала, Лена нестабильна (пока)
Вот и выходит что играя стабильно почти во всех турнирах в 1/2 или финале, Арина сохраняет за собой первую строчку
Рейтинг - это показатель стабильности. Вся стабильность Рыбки упирается, о чудо, в её взаимоотношения с тренером. С другой стороны: ввиду неумения Рыбки настрополить саму себя (в чем Саба преуспела) ставит её в очень незавидное положение на перспективу. Ибо играть лишь «из под палки» прокатит лишь с Вуковым. Вряд ли сейчас (в нынешней цензуре, морали и прочем) найдётся кто то другой с такой же «палкой». Мудрые люди (в том числе и родители) когда то пытались ей донести, что это слишком скользкая дорожка. Но она сама выбрала этот путь. Решила сыграть ва-банк. Пока что это работает. А вот сколько проработает, особенно когда это зависит от эмоций и отношений между людьми - вопрос. В спорте высоких достижений лучше работает«just a business”.
...пить надо меньше, и ...закусывать надо...Лена долго и упорно работала и продолжает это делать, а не как некоторые "вторые Шараповы", очень правильно воспитанная и симпатичная девушка, на таких надо жениться...ЛЕНА - КРАСОТКА!!!
Как будто кроме Лены больше никто не работает….и да, пристарелый Вуков тоже не против. Наверное.
Надо сначала обыграть Соболя на ИУ, у той будет стимул взять реванш
Напористая девушка, она ближе всего к наследию Шараповой, миловидная
при чем тут Шарапова? какое "наследие"? :))))))
С разницей в более чем 3000 очков, сделать такое будет ну очень сложно. Звезды должны сойтись чтобы такое произошло)
Вполне достижимое событие, правда и от Арины будет зависеть
Именно в этом году возможно единственный шанс. В гонке Рыбакина лидирует. И последние пару месяцев прошлого года провела ударно. В середине года мало защищать. У Сабы наоборот много защищать. Если заезды сойдутся - будет шанс
Дерзай Елена, удачи на этом пути.
Вот это максимализм! Неужели Арина отдаст?
С богатырским здоровьем соболя тягаться сейчас некому, у нее травм не бывает и пашет как конь не пропуская турниры.
Так это аргумент в пользу Рыбакиной.
Ей мешало здоровье, но ведь его можно поправить, правильно тренироваться, соблюдать режим, улучшить питание, принимать витамины/минералы (только из практики понимаешь что помогает).
У нее же банально проблемы со сном были, возможно мигрень. Это не какой-нибудь разрыв мениска после которого на прежний уровень не вернуться.
Рекомендуем
Главные новости
Бублик о том, что стал популярным из-за нецензурной брани: «Все же иногда ругаются, правильно? Кто-то в офисе кружку бьет, а я – ракетку»
21 минуту назад
Кафельников о победе Медведева над Алькарасом: «Это приятный для всех сюрприз. Думаю, он и Синнера обыграет в финале»
41 минуту назад
Индиан-Уэллс (WTA). Финал. Рыбакина встретится с Соболенко
сегодня, 13:10
Бублик о работе с отцом в роли тренера: «Я его передавил, и он перестал быть наставником. Я мог до 6 утра сидеть в баре 1703, в 11 у меня была тренировка – мне никто слова не говорил»
сегодня, 12:54
Стефанос Циципас: «Тихий голос и твердый характер помогут добиться большего, чем крики»
сегодня, 12:53
Синнер о победе над Зверевым: «Саша сыграл не лучшим образом, я просто этим воспользовался»
сегодня, 12:18
Александр Бублик: «У меня нет мечты стать королем мира. У меня есть мечта быть хорошим отцом и другом и быть счастливым человеком»
сегодня, 12:07
Бублик об эмоциях после дебюта в топ-10: «У меня не было ощущения какого-то возвышения. Было скорее: «Ну здорово, сделали и сделали. И что?»
сегодня, 11:43
Отец Медведева после победы сына над Алькарасом: «Очень благодарен Юханссону. 12 лет назад я выделял его и хотел, чтобы он тренировал Даниила»
сегодня, 10:58
Тарпищев о выходе Медведева в финал в Индиан-Уэллс: «Он играл практически в свой лучший теннис»
сегодня, 09:31
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
