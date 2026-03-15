Александр Бублик: «У меня нет мечты стать королем мира. У меня есть мечта быть хорошим отцом и другом и быть счастливым человеком»

Бублик о мотивации в теннисе: у меня нет мечты стать королем мира.

Десятая ракетка мира Александр Бублик рассказал, как мотивирует себя добиваться успехов в теннисе.

– Сейчас ты говоришь, что уже повзрослел, понимаешь, что тебе можно, а что нельзя. Но тем не менее бывают моменты, когда ты ловишь себя на том, что включается эта самоуверенность и ты четко понимаешь: «Блин, я к этому матчу не доработал, к турниру подготовился хуже – вот здесь, здесь и здесь забил»? Или ты к этому философски относишься?

– Я отношусь к этому философски. Безусловно, после турнира бывают мысли: «Вот, могли бы мы лучше подготовиться». Но вопрос всегда в том, что мы для этого должны сделать.

Допустим, у нас не так много недель на отдых, не так много времени провести спокойно, с удовольствием, с семьей и друзьями. И ты ставишь вопрос: смотри, у нас турнир N – как мы к нему будем готовиться? Мы будем сидеть на диете, тренироваться два раза в день, не гулять, не выпивать, не видеться с друзьями? А потом попадешь во втором круге на Алькараса и проиграешь ему – и думаешь: «Ну классно, зачем я готовился?»

Или мы попробуем сбалансировать: где-то я немного отдохну, погуляю с друзьями, посижу с женой в ресторане, лягу спать в четыре утра, если очень захочется поиграть в компьютер. И зачастую в моей карьере получалось именно так: когда мы целенаправленно к чему-то готовимся – результатов обычно нет.

Обычно результаты приходят в таком… не хаосе, а полуконтролируемом хаосе. То есть мы знаем: сегодня главная тренировка – мы пришли, отработали ее от А до Я, а дальше делай что хочешь. Хочешь – отдыхай, хочешь – иди в ресторан, хочешь – катайся на Jet Ski, если мы в Дубае или в жарких странах.

А когда начинается давление, тяжелый труд, важность мероприятия – мне это все очень не близко, мне это не нравится. В какой-то момент меня это просто начинает надоедать. Я думаю: «Ну хорошо, что изменится, если я сейчас начну тренироваться конкретно перед этим турниром? Выиграю два-три матча, проиграю Синнеру в полуфинале – и что? Моя жизнь изменится? Нет. А я потерял десять дней своей жизни: не кайфанул, не встретился с друзьями, не посидел с женой, не поиграл с пацанами в Apex Legends.

Мне нравится играть в Apex Legends. Что я могу с этим сделать? Ну мне и в теннис нравится играть (улыбается). К 27-28 годам этот баланс в какой-то степени сложился. Мы начали более структурированно подходить к подготовке и тренировкам.

Раньше было так: «Мы должны поехать в Дубай, или в Майами, или в Монако тренироваться перед сезоном – это серьезно». А в этом году сказали: «Да поехали просто в Питер, побудем дома, в снегу потренируемся к Австралии». Классная же подготовка – самая лучшая: привыкаем к жаре.

Зато сложилось здорово. Приехали на турнир с горящими глазами, с желанием играть, потому что я соскучился по процессу, даже по игрокам. На US Open в прошлом году я приехал – не играл месяц после Гштаада и Китцбюэля. Заходим в ресторан, все такие: «О, ты решил поиграть в теннис?» Приятное настроение, веселое. Меня кто-то ждал, обо мне говорили, встретил старых товарищей, знакомых, друзей. И на этом хорошем настроении я играю в теннис.

Потому что я в принципе такой человек: если душа к чему-то не лежит – ты меня хоть как мотивируй, я не встану и никуда не пойду. Для меня это, наверное, основное.

– Слушай, интересная философия по жизни, на самом деле. У меня сразу другой тип личности – начинаются противоречия, внутренняя борьба. Ты привел пример: готовишься, попадаешь на Алькараса во втором круге, проигрываешь. У меня сразу вопрос: окей, первый раз проиграю – продолжу подготовку. Второй раз проиграю – но третий раз уже пройду этот этап, выйду на более высокий уровень, выиграю у него и пойду дальше.

– А если не получится?

– Это всегда вопрос вероятности. Не так давно мне попался какой-то рилс, где Федерер – не помню, в каком-то университете, может, выступал – привел статистику: он выиграл 85% матчей, но при этом всего 52% розыгрышей. Меня это так сильно триггернуло. Преимущество в 2% на дистанции дает огромное преимущество в победах. Я сидел, пересматривал этот видос несколько раз – мне очень откликнулось. Это как раз про эту плоскость: по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но правильно ли я понимаю, что у тебя здесь нет смысла в этом «по чуть-чуть»? Задержаться в десятке, потом попасть в пятерку, пробиться на первую строчку. Это и больше гонорары, и больше труда в моменте. Но будем откровенны: профессиональным спортом ты не можешь заниматься всю жизнь. Еще пять, семь, десять, ну 15 лет – окей, но дальше уже все. А дальше на остаток жизни получаешь огромный хвост популярности, успеха, денег, возможностей и все возможные развлекушки жизни, которые ты можешь использовать. Как ты мыслишь в этом моменте?

– Либо сломленную личность ты еще можешь получить.

– Так, давай поразмышляем, раскроем мысль.

– Помимо всех регалий и статусов, ты можешь просто сломаться под этим всем. Это все может показаться абсолютно ненужным. И сколько мы видим несчастных людей с огромным количеством медалей, титулов и статусов – абсолютно несчастных спортсменов, которые положили всю свою жизнь на спорт, добились всего. У них достаточно много денег, которые они не знают, куда девать, но при этом они глубоко несчастные люди.

Мне кажется, для меня это баланс. Я хочу остаться в десятке. Я никогда в жизни не буду говорить, что не хочу – я хочу. Но вопрос в том, что для этого нужно делать.

Если то, что я делаю на сегодняшний день – допустим, на 1 января 2026 года – достаточно, чтобы пробыть в десятке три года, я буду это делать. Если пройдет время – полгода, год – и я пойму, что этого недостаточно, я сяду и подумаю.

Грубо говоря, разделю лист на два: что мне нужно сделать, чтобы там остаться, и что я за это получу.

– Из разряда: чем я жертвую? Какую цену мне придется заплатить?

– Готов ли я не видеть своего ребенка лишний месяц в году ради фантомного шанса стать восьмым в мире? Нет, не готов. Перечеркнул.

Готов ли я взять с собой ребенка, чтобы получить этот фантомный шанс, если он может со мной поехать? Готов. Прихожу к жене и говорю: «Слушай, смотри, так и так, мы поразмышляли – нам бы нужно вот так. Что ты думаешь?» Она говорит: «Слушай, Саш, я могу. Давай, отлично». Поехали – попробовали.

Вот, допустим, ситуация сейчас в Роттердаме. Мне жена говорит: «Я не хочу туда ехать. Это плохой турнир: ты там никогда ничего не выигрывал. За шесть лет выиграл один матч. Туда лететь к черту на кулички из Астаны – просто невозможно долететь, 12 часов. Зачем это вообще нужно?» В первом круге у меня человек, с которым у меня 1:8 по личным встречам – Хуберт Хуркач.

И, грубо говоря, после Кубка Дэвиса, проведя там шесть часов на корте после обиднейшего поражения дома в Астане, я тоже думаю: надо отдыхать, нужно готовиться к Дохе.

И вот эти размышления. У нас всего один день, чтобы принять решение, потому что турнир начинается в понедельник, а Кубок Дэвиса закончился в субботу вечером. Только воскресенье, чтобы решить.

Мы сидели, я говорю: «Слушай, а давай попробуем: полетим вместе, сделаем так». Она: «Давай, тогда вот так и вот так сделаем». В общем, мы все раскидали, поговорили с тренерским штабом. Они сказали: это зал, это то, пятое-десятое – пробуй.

Приехали, сыграли полуфинал – здорово. Но так же не всегда получается. Поэтому мы разделяем приоритеты 50 на 50.

Я в принципе понимаю: спорт – это бизнес. Всех денег мира ты все равно не заработаешь. Гнаться за всеми деньгами в моем случае – это гонка в никуда. Гонка, которую ты все равно проиграешь, потому что всегда у кого-то будет больше. Всегда у кого-то будут дороже отели, лучше самолеты, дороже часы и машины. Это будет всегда и на любом уровне.

У меня нет вожделенной мечты стать королем мира. У меня есть мечта быть хорошим отцом и другом и быть счастливым человеком. Для меня это гораздо важнее.

И в моем случае, когда я разделяю этот лист в голове, думаю: «Окей, неделя турнира – ну пускай хорошие деньги, подъемные, рейтинг». А потом думаю: «Я же уеду, потом семью не увижу». Они, например, не могут приехать. Сидишь и думаешь: «Оно тебе надо или нет?»

Принимаешь решение исходя из ситуации в моменте: какая сейчас финансовая ситуация, ситуация в рейтинге, ситуация моих желаний или желаний семьи – что-то приобрести, куда-то инвестировать. Берем все аспекты: ситуация со здоровьем, как ты себя чувствуешь, болит ли что-то.

И из всего этого складывается решение. И когда мы его уже приняли – мы о нем не жалеем. Приняли, ошиблись, проиграли, выиграли – все. Вот так. Для меня это именно так, – сказал Бублик в интервью Александру Соколовскому.

