Рыбакина о предстоящем финале против Соболенко в Индиан-Уэллс: «Мы очень хорошо знаем игру друг друга. Матч будет очень сложным»

Рыбакина перед финалом с Соболенко: матч будет очень сложным.

Елена Рыбакина прокомментировала предстоящий финал тысячника в Индиан-Уэллс, в котором она сыграет с Ариной Соболенко.

В 2023-м казахстанка стала чемпионкой этого турнира, обыграв Соболенко в финале.

– Вы уже играли с Ариной на этой же стадии. Что вы помните из того матча?

– Он был тяжелым, как и любой матч, который я провожу против Арины, но я хорошо подавала. Я помню ту встречу, но мы так много раз играли друг с другом. Мне кажется, все решается в тех напряженных моментах, которые у нас обычно возникают – все зависит от того, кто в них включается и играет более агрессивно и стабильно.

– Насколько для вас психологически важно то, что вы никогда не проигрывали в финале Арине (на самом деле их баланс в финалах – 1:4 – Спортс’‘)?

– Я никогда об этом не задумывалась, потому что я проиграла в Австралии – не в этом году, а раньше, [в 2023-м]. Но, как я всегда говорю, все дни разные, каждый турнир отличается от другого, и можно хорошо сыграть в один день, а на следующий проснуться и почувствовать себя не в лучшей форме. Нужно всегда пытаться найти выход.

Мы очень хорошо знаем игру друг друга. Многое будет зависеть от физической подготовки, потому что мячи здесь тяжелые, розыгрыши немного длиннее, чем на других более быстрых хардовых кортах.

Это будет сложный матч, в котором мы обе постараемся хорошо подавать и давить друг на друга. Посмотрим, что из этого выйдет, – поделилась Рыбакина на пресс-конференции.