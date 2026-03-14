  • Соболенко перед финалом в Индиан-Уэллс: «Меня так достало проигрывать важные финалы»
Арина Соболенко поделилась мыслями перед финалом тысячника в Индиан-Уэллс против Елены Рыбакиной.

Они уже играли здесь в финале в 2023-м, тогда титул забрала казахстанка (7:6(11), 6:4).

– Вы и так вполне доминируете – провели 80 недель на первой строчке рейтинга, выиграли четыре титула «Большого шлема», у вас много финалов. Считаете ли вы, что вам нужно научиться лучше раскрывать потенциал в финалах, особенно в самых крупных?

– Я просто хочу сконцентрироваться – если я выхожу в финал, то хочу быть уверена, что у меня получится выиграть трофей. Меня так достало проигрывать важные финалы. Я чувствовала, что, хотя соперницы и демонстрировали в тех финалах потрясающий теннис, у меня было столько возможностей – а я ими не воспользовалась.

Сейчас у меня такой настрой, что если я выхожу в финал, то в нем я делаю все, что могу – и даже то, что не могу – чтобы заполучить этот трофей.

– Оглядываясь на финал в 2023-м, что вам больше запомнилось: то, что делали вы, или то, что делала Рыбакина?

– Дело в том, что я ничего не помню.

Нет, я помню, что там был тай-брейк, очень напряженный тай-брейк, и я помню, что у меня были сетболы, и я сделала двойную ошибку. Я помню, что вела с брейком, она его отыграла, а потом был сумасшедший тай-брейк. Я проиграла первый сет. И во втором дела шли не очень хорошо.

Мне кажется, что в матчах с Еленой игра всегда очень агрессивная. Все решают первые несколько ударов в каждом розыгрыше. Если ты в них доминируешь, то, скорее всего, ты этот розыгрыш и выиграешь.

Это очень агрессивный, очень быстрый теннис.

– Насколько сложно найти баланс между тем, чтобы оставаться расслабленной, и тем, чтобы настроиться на то, что нужно действовать решительно в первых двух-трех ударах?

– Я думаю, что если сосредоточиться на своем плане игры, на мелких деталях в каждом розыгрыше, то это помогает оставаться расслабленной и в то же время готовой к действию. Думаю, это лучший подход к таким матчам, – сказала белоруска на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Ну что, если Рыбка обыгрывает первую ракетку, значит, она скоро и будет первой, а Соболенко ей уже два финала проиграла, так что ждём)))
Ответ costa0545
Мне кажется Рыбакина рано или поздно, но взойдёт на теннисный пьедестал. Хотя бы для того, чтобы в очередной раз сверху взглянуть на престарелую рожу ШАТа.
Смотря когда взойдет. А то можно и старого ШГА увидеть.
Привыкай, дорогуша 😂😂😂
Всё будет зависить от формы Лены, если она в хорошей форме без травм и болезнь, то имеет все шансы обыграть Арину, а Арине для победы такой Лены, нужно прыгнуть выше головы
Вот Лена в хорошей форме и хочет обыграть Арину и заявляет, что хочет стать №1, то есть намерена доминировать весь сезон, но в этот раз продует и получит по носу. Скромность ей больше к лицу.
А причём тут скромность, Лена, уже второй номер, и она забрала у Арины, два последних финала.
На за Лену!! 🇰🇿
