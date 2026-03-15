Бублик об эмоциях после дебюта в топ-10: «У меня не было ощущения какого-то возвышения. Было скорее: «Ну здорово, сделали и сделали. И что?»

Бублик: мы всегда обсуждали попадание в топ-10 как предмет шутки.

Александр Бублик рассказал, какие эмоции испытал после дебюта в топ-10. Казахстанец стал десятым после победы на турнире в Гонконге на первой неделе сезона.

– Я, конечно же, слышал в разных твоих интервью твое отношение к рейтингу, ко всему этому стремлению в топ и так далее. Но тем не менее, когда ты оказался в десятке, что поменялось у тебя внутри? Какие новые ощущения пришли?

– Когда я вошел в десятку, первое, что почувствовал, – полное опустошение, так скажем. Потому что никогда не знаешь, как будешь себя чувствовать. Например, когда я сыграл свой первый финал ATP в 2019 году – мечта любого, наверное, теннисиста: сыграть финал ATP, выиграть турнир ATP. Я вышел в финал, выиграл тяжелый трехсетовик в полуфинале. Я тогда был молодой – мне было лет 21, максимум 22. Выиграл этот матч и думаю: «И че, все, что ли?» Это все, чего я ждал столько лет, сыграть этот финал ATP?

И, наверное, примерно то же самое я ощутил, когда вошел в топ-10. Я понял, что выиграл – все, я в десятке, выиграл еще один турнир, я большой молодец. Я был этому рад.

И вот момент осознания: я показываю «10» в свой бокс Артему [Супрунову] и Жереми [Колеру] и думаю: ну и что? Январь же месяц – что делаем дальше? У меня не было какого-то [бурного] празднования. Мы спокойно пошли в ресторан, как обычно посидели, чуть выпили, поговорили – и продолжили жить и играть дальше. У меня не было ощущения какого-то возвышения, что я вдруг почувствовал себя по-особенному, сверхчеловеком или еще кем-то. Нет, это было скорее: «Ну здорово, сделали и сделали. И что?» То есть первый вопрос был «И что?», а потом – «Что дальше?».

– Знаешь, когда я смотрел твои старые интервью, пресс-конференции, ты часто слегка обесценивал рейтинг, говорил, что тебе в целом достаточно 15-й позиции: если долго на ней продержишься – уже окей. Но я помню момент с матчболом, когда ты выиграл: смотрю крупный план твоего лица – и мне показалось, что там были настоящие, искренние, возможно даже детские эмоции радости. У меня возникла несостыковка: а точно ли твое отношение к рейтингу такое, как ты говоришь? Или все-таки есть внутренняя мечта быть в топе и держаться там?

– Тут дело, наверное, не в рейтинге, а в достижении. Я как спортсмен каждый день тренируюсь, стараюсь улучшаться, реализовываться в своем виде спорта. И эмоции – они искренние, как ты правильно сказал, даже в какой-то степени детские, но это эмоции победы. Грубо говоря, ты выиграл – в моменте ты это чувствуешь.

Потом на видео видно: подошел к Артему, мы поздравили друг друга, я показал ему «10», записал кружок в телеграм – и думаю: «И что?» Мы всегда в команде шутили про топ-10. Это даже не цель была, а скорее: «Было бы здорово хоть коснуться десятки». Потому что игра в теннис у меня плюс-минус всегда была. Всегда были проблемы с мотивацией, с эмоциями: где-то не хотелось тренироваться, не хотелось себя пересиливать – причем даже не столько на тренировках, сколько в матчах, когда нужно переламывать ход встречи. Мне всегда был чужд так называемый «инстинкт убийцы», который есть у подавляющего большинства больших спортсменов, – ненависть к проигрышу. Я к поражениям отношусь довольно спокойно.

И когда все это произошло, я подумал: «Ну ладно». Сижу, и в голове мысль: «Вот я вошел в десятку, январь месяц, 10 января. И что теперь? Карьеру заканчивать, что ли?» Нужно играть дальше – а для этого должна быть какая-то новая мотивация. Вот такой был момент.

А по поводу десятки – мы всегда ее обсуждали как предмет шутки: «А как коснуться?» Для этого нужно 3200 очков, а у меня максимум, по-моему, было около 2000. Я думал: «А где взять еще 1200?» То есть помимо защиты всего рейтинга надо еще сверху набрать 1200 – и чтобы другие при этом не набрали.

Когда мы приблизились к 11-му месту, я понимал, что скорее всего это произойдет так или иначе – кто-то [ниже] меня упадет. Я очень надеялся, что мне вообще ничего не придется делать, просто кто-то завалится, и я стану игроком десятки. А получилось, как получилось.

Но эмоции – они, конечно, от победы. Даже сегодня мы тренировались с Артемом, я выигрывал у него тай-брейки – радовался так, будто в десятку вошел, – сказал Бублик в интервью Александру Соколовскому.

«На меня смотреть не надо, я плохой пример для детей». Правила жизни Александра Бублика

Александр Бублик, добро пожаловать в топ-10