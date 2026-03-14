Соболенко на португальском во время 1/2 финала в Индиан-Уэллс: «## твою мать»

Арина Соболенко выругалась на португальском во время полуфинала с Линдой Носковой в Индиан-Уэллс.

После одной из ошибок первая ракетка мира закричала: «## твою мать».

Она выиграла матч со счетом 6:3, 6:4.

Напомним, жених Соболенко Георгис Франгулис – бразилец.

Свадьба Соболенко – главное событие турнира в Индиан-Уэллс

С кем встречается Арина Соболенко