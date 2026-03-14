Мирра Андреева сохранит место в топ-10
Мирра Андреева останется в топ-10.
Мирра Андреева не покинет топ-10 рейтинга по итогам тысячника в Индиан-Уэллс. В понедельник она будет десятой ракеткой мира.
Россиянка могла вылететь из топ-10 в случае победы Линды Носковой в Индиан-Уэллс, но чешка в 1/2 проиграла Арине Соболенко.
За последний месяц Андреева не защитила титулы тысячников в Дубае и Индиан-Уэллс.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Не защитила. Но все равно осталась высоко, в топ-10.
А теперь можно спокойно, без давления играть и набирать очки.
По большому счету, 9, 10, 11, 12 место почти равноценны.
Поэтому, место в топ-10 особых льгот не несет.
Для сеток и посева важно, скорее, попадание в топ-8.
Ну, и 9-ое место может иногда быть полупроходным, если из первой восьмерки кто-то заболел или травмировался. Поэтому, лучше быть 9, чем 12))
Когда она только появилась в туре, она гораздо лучще контролировала эмоции. Поэтому если где-то и отдавала свою - это не было так фатально, даже в концовке. Сейчас по ней прямо видно, что у неё в таких случаях руки опускаются. Причём, если с Анисимовой или Мбоко она в таких случаях через не могу пытается бороться, то не с топами и теми, кто ими не был в прошлом в равной концовке её прямо накрывает. Игра-то у неё по-прежнему есть, а вот уверенности в своих действиях... может, легче будет по прошествии победных тысячников, теперь когда очки уже сгорели, потому что это тоже давление