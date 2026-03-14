Мирра Андреева сохранит место в топ-10

Мирра Андреева не покинет топ-10 рейтинга по итогам тысячника в Индиан-Уэллс. В понедельник она будет десятой ракеткой мира.

Россиянка могла вылететь из топ-10 в случае победы Линды Носковой в Индиан-Уэллс, но чешка в 1/2 проиграла Арине Соболенко .

За последний месяц Андреева не защитила титулы тысячников в Дубае и Индиан-Уэллс.