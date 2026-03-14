Рыбакина 12-й раз подряд обыграла теннисистку топ-10

Елена Рыбакина вышла в финал в Индиан-Уэллс.

Третья ракетка мира Елена Рыбакина обыграла №9 Элину Свитолину в полуфинале тысячника в Индиан-Уэллс – 7:5, 6:4.

Для Рыбакиной это 12-я подряд победа над теннисистками топ-10. В целом ее баланс против десятки стал 36:27.

Представительница Казахстана шестой раз вышла в финал тысячника и поборется с Ариной Соболенко за третий титул.

В 2023-м она уже выиграла трофей в Индиан-Уэллс, обыграв Соболенко в финале.