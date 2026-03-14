Рыбакина 12-й раз подряд обыграла теннисистку топ-10
Елена Рыбакина вышла в финал в Индиан-Уэллс.
Третья ракетка мира Елена Рыбакина обыграла №9 Элину Свитолину в полуфинале тысячника в Индиан-Уэллс – 7:5, 6:4.
Для Рыбакиной это 12-я подряд победа над теннисистками топ-10. В целом ее баланс против десятки стал 36:27.
Представительница Казахстана шестой раз вышла в финал тысячника и поборется с Ариной Соболенко за третий титул.
В 2023-м она уже выиграла трофей в Индиан-Уэллс, обыграв Соболенко в финале.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Вперед, к титулу!
13-красивая цифра)
Лена сейчас находится в хорошей соревновательной форме и финал будет огненным по игре и эмоциям.
Соболенко в ее прайм-форме, может о обыграть только Елена Рыбакина, или Ига, когда все при ней. Ну еще Мухова, вроде в личке с ней ведет
Даёшь 13!!!
...паночка вмерла - шо, вже вмерла?)))
Рекомендуем
