Соболенко ведет в личных встречах с Рыбакиной перед финалом Индиан-Уэллс
Статистика личных встреч Арины Соболенко и Елены Рыбакиной.
Первая ракетка мира Арина Соболенко и Елена Рыбакина разыграют финал тысячника в Индиан-Уэллс.
Это будет их 16-я встреча. Сейчас Соболенко ведет 8:7.
При этом Рыбакина выиграла два последних матча – в финалах итогового турнира WTA и Australian Open-2026.
А в 2023-м Рыбакина уже обыгрывала Соболенко в финале в Индиан-Уэллс.
Опубликовал: Павел Ниткин
14 комментариев
Хорошо бы весь сезон такие!
Люблю интригу в матчах.