Соболенко ведет в личных встречах с Рыбакиной перед финалом Индиан-Уэллс

Статистика личных встреч Арины Соболенко и Елены Рыбакиной.

Первая ракетка мира Арина Соболенко и Елена Рыбакина разыграют финал тысячника в Индиан-Уэллс. 

Это будет их 16-я встреча. Сейчас Соболенко ведет 8:7. 

При этом Рыбакина выиграла два последних матча – в финалах итогового турнира WTA и Australian Open-2026. 

А в 2023-м Рыбакина уже обыгрывала Соболенко в финале в Индиан-Уэллс.

Опубликовал: Павел Ниткин
Надо сравнять.
Супер финал!
Хорошо бы весь сезон такие!
Будет отличная игра👍
Люблю интригу в матчах.
Отличный финал, жаль что сетка слабовата конечно, особенно у Собаленки. В этом году Арина без титулов будет гулять на свадьбе! Лена Рыбакина первая ракетка!
Ответ iamveterok
Где то всплакнул организатор брисбена. Что ж вы его турнир совсем за турнир не считаете?
Ответ iamveterok
Сетка слабая? Саба виновата, что Гауфф и Анисимова проиграли до встречи с ней? И да, чтобы Рыбке стать первой, ей нужно весь сезон выигрывать, а Себе вылетать на первых стадиях. А это мало вероятно.
Бог, он такой , троицу любит )
По сути матч за 700 очков в борьбе за #1. Если Рыбакина проиграет особо шансов не будет, а вот если выиграет, то будут шансы побороться за #1 в сезоне.
У Лены есть возможность продолжить свою победную серию с топ-10 и сравнять счёт по личке с Ариной. Удачи !
это будет 6й финал между Леной и Ариной на уровне WTA.. в предыдущих 5 Лена выиграла 4 раза
