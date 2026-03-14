Соболенко ведет в личных встречах с Рыбакиной перед финалом Индиан-Уэллс

Статистика личных встреч Арины Соболенко и Елены Рыбакиной.

Первая ракетка мира Арина Соболенко и Елена Рыбакина разыграют финал тысячника в Индиан-Уэллс.

Это будет их 16-я встреча. Сейчас Соболенко ведет 8:7.

При этом Рыбакина выиграла два последних матча – в финалах итогового турнира WTA и Australian Open-2026.

А в 2023-м Рыбакина уже обыгрывала Соболенко в финале в Индиан-Уэллс.