Соболенко первой после Шараповой вышла в финал Индиан-Уэллс два года подряд
Арина Соболенко вышла в финал в Индиан-Уэллс.
Первая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале тысячника в Индиан-Уэллс обыграла Линду Носкову – 6:3, 6:4.
Соболенко вышла в финал тысячника 14-й раз в карьере. В Индиан-Уэллс она сделала это третий раз – и второй год подряд. До нее в два финала на этом турнире за два года последней выходила Мария Шарапова в 2012-2013-м.
За 10-й титул на тысячнике Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной.
