Двоюродные братья Риндеркнеш и Вашеро впервые вышли в парный финал

Двоюродные братья Артур Риндеркнеш и Валентин Вашеро стали финалистами «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Они обыграли Юки Бхамбри и Андре Горанссона со счетом 7:6, 6:7(3), 10-5.

Француз и монегаск проводят четвертый совместный турнир – до этого у них не было ни одной победы.

За титул в Калифорнии они поборются с Марселем Гранольерсом и Орасио Себальосом или Гидо Андреоцци и Мануэлем Гинаром .