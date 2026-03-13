Двоюродные братья Риндеркнеш и Вашеро впервые вышли в парный финал
Двоюродные братья Артур Риндеркнеш и Валентин Вашеро стали финалистами «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Они обыграли Юки Бхамбри и Андре Горанссона со счетом 7:6, 6:7(3), 10-5.
Француз и монегаск проводят четвертый совместный турнир – до этого у них не было ни одной победы.
За титул в Калифорнии они поборются с Марселем Гранольерсом и Орасио Себальосом или Гидо Андреоцци и Мануэлем Гинаром.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
6 комментариев
Могут и затащить)
Вот прям удачи им. Это хорошая история)
