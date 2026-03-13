Шарапова приехала в Индиан-Уэллс

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова приехала на турнир в Индиан-Уэллс.

Сегодня в Калифорнии пройдут женские полуфиналы. В 16:00 по местному времени Арина Соболенко сыграет с Линдой Носковой, а затем Елена Рыбакина встретится с Элиной Свитолиной.

Шарапова дважды выигрывала титул в Индиан-Уэллс – в 2006-м и 2013-м.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @LinaShokh
шикарная Мария 😊
Ответ Ан Кот
В детстве у меня вообще плакат Шараповой висел 😄🤦‍♂️😄
Мария Шарапова для меня образец элегантности, хороша :)
Эх, Машуля, как же скучаем! Шикарна, во всем...
