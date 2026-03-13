Кафельников о полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса»
Кафельников: не вижу, за счет чего Медведев может обыграть Алькараса.
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллс между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом.
В личке россиянин уступает 2:6. В Индиан-Уэллс он дважды проигрывал испанцу – в финале в 2023-м и 2024-м.
«У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса. Карлоса очень сложно обыграть сейчас любому, практически невозможно.
Я не знаю, что нужно сделать Даниилу, чтобы обыграть Алькараса. Наверное, включить силу воли или что-то еще. Честно говоря, не особо вижу, за счет чего он может это сделать», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
Но, процентов 5-10 на победу у Даниила все-таки есть.
Надо, чтобы подача весь матч работала. И это минимальное условие))
И чтобы Алькарас сыграл пониже среднего.
А так, если пытаться логикой разобрать, то непонятно, за счет чего испанца переигрывать - он практически во всех компонентах лучше...
Тут уже Синнер перестал вывозить, что уж про Медведева говорить.
Ладно, наше дело - болеть, их дело - играть))
Карлос тоже иногда проигрывает.
Может, съест что-то не то или небольшую травму получит или еще чего - он тоже человек.