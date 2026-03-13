  • Кафельников о полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса»
Кафельников о полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса»

Кафельников: не вижу, за счет чего Медведев может обыграть Алькараса.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллс между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом.

В личке россиянин уступает 2:6. В Индиан-Уэллс он дважды проигрывал испанцу – в финале в 2023-м и 2024-м.

«У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса. Карлоса очень сложно обыграть сейчас любому, практически невозможно.

Я не знаю, что нужно сделать Даниилу, чтобы обыграть Алькараса. Наверное, включить силу воли или что-то еще. Честно говоря, не особо вижу, за счет чего он может это сделать», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Осторожно, Медведев роскошно играет

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
Женя как всегда на позитив)Лучший вице президент федерации теннеса в мире
А где Медвед Кафелю дорогу перешел? Я не следил как то за их противостоянием.
Да нет никакого противостояния. Просто Кафель что думает, то и говорит.
Наверное почти никто не видит
В последнее время от вице президента сплошной пессимизм.
Ха! Да Женя всегда такой был, даже когда играл. Такой импульсивно-депрессивный парень с печатью вселенской скорби на лице)
А откуда взяться оптимизму?
Аналитика уровня человека, который вчера услышал про теннис.
Карен недавно взял сет у Карлоса, думаю и Даня способен на это. Но чтобы взять два сета, нужен не совсем удачный день от Карлоса.
В целом, я с Кафельниковым согласен))
Но, процентов 5-10 на победу у Даниила все-таки есть.
Надо, чтобы подача весь матч работала. И это минимальное условие))
И чтобы Алькарас сыграл пониже среднего.
А так, если пытаться логикой разобрать, то непонятно, за счет чего испанца переигрывать - он практически во всех компонентах лучше...
Тут уже Синнер перестал вывозить, что уж про Медведева говорить.
Ладно, наше дело - болеть, их дело - играть))

Карлос тоже иногда проигрывает.
Может, съест что-то не то или небольшую травму получит или еще чего - он тоже человек.
Кафель, как сломанные механические часы. Пару раз в сутки всё-таки показывают точное время.
самый токсичный токсик в нашем спорте
Вылез Кафель из обсерватории 🤪
Кафельников перепутал значения слов "минимальные" и "никаких".
