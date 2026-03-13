Кафельников о полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса»

Кафельников: не вижу, за счет чего Медведев может обыграть Алькараса.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллс между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом .

В личке россиянин уступает 2:6. В Индиан-Уэллс он дважды проигрывал испанцу – в финале в 2023-м и 2024-м.

«У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса. Карлоса очень сложно обыграть сейчас любому, практически невозможно.

Я не знаю, что нужно сделать Даниилу, чтобы обыграть Алькараса. Наверное, включить силу воли или что-то еще. Честно говоря, не особо вижу, за счет чего он может это сделать», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Осторожно, Медведев роскошно играет