  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
9

Андрей Чесноков: «Мне нравится, как Медведев играет в Индиан-Уэллс: хорошо, стабильно, уверенно»

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил победу Даниила Медведева над Джеком Дрэйпером в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:1, 7:5.

«Дрэйпер отдал всего себя, чтобы обыграть Джоковича. Мне хотелось увидеть матч Медведева с Джоковичем в Индиан-Уэллс. Дрэйпер в прошлом году выиграл Индиан-Уэллс. Сейчас ему нужно приходить в себя и возвращаться на тот уровень, который он имел в прошлом году. Что касается Дани, мне нравится, как он играет: хорошо, стабильно, уверенно. Он заслуженно победил Дрэйпера. До этого был очень хороший матч с Микельсеном. Сейчас сыграл очень уверенно».

Также он поделился ожиданиями от полуфинала между Медведевым и Карлосом Алькарасом

«Медведеву предстоит тяжелое испытание. Если все находятся на земле, то Алькарас играет на облаках. Медведеву будет очень сложно противостоять Алькарасу. По крайней мере, Даниил сейчас находится в очень хорошей форме. Может, он покажет что-то интересное. Они уже встречались в Индиан-Уэллс – там вообще было без шансов.

У Алькараса сейчас такая уверенность… Он с любой точки попадает куда хочет и как хочет. Уже хорошо, что Медведев защитил свои очки. Даже в случае поражения от Алькараса, если он продолжит играть так уверенно в дальнейшем, у Дани есть хорошие шансы вернуться в топ-10», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoДаниил Медведев
logoДжек Дрэйпер
logoАндрей Чесноков
logoКарлос Алькарас
logoBNP Paribas Open
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чесноков - разительный контраст с Кафелем
Ответ Skip
Сказал практически то же самое, но культурно и уважительно.
Да,шансы будут минимальные,но хотелось верить
В ИУ свой полуфинал Медведев защитил, теперь может спокойно играть, все, что дальше - это бонус))
Главное, теперь Майами не провалить, как в 2025.
Ответ Антон Тимофеев
Жаль что грунт скоро, там защищать нечего но и набрать много очков вряд ли получится. В Майами бы до 1/4 добраться место на 7 сразу поднимется.
Ответ sined2000
Без очков за ИУ-25
5.Музетти - 4265
6.Де Минор - 4085
7.Оже-Альяссим - 4000
8.Шелтон - 3860
9.Фриц - 3770
10.Бублик - 3385
11.Медведев - 3360.

За четвертьфинал Майами, Медведев добавит 200 очков. Что, максимум, поможет ему стать 10-ым и обогнать Бублика. 400 очков за полуфинал Даниилу тоже не особо помогут - 3760 и 10-е место. Разве что, к группе 5-9 приблизится. Для каких-то подвижек, надо, хотя бы, выходить в финал Майами(+650), что даст 4010 очков, а лучше брать титул - 4360. И смотреть, сколько очков возьмут ребята на 5-10 месте))

Разумеется, если Медведев сегодня победит, расклады изменятся в немного лучшую сторону....
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
