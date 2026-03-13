Андрей Чесноков: «Мне нравится, как Медведев играет в Индиан-Уэллс: хорошо, стабильно, уверенно»

Чесноков: мне нравится, как Медведев играет в Индиан-Уэллс.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил победу Даниила Медведева над Джеком Дрэйпером в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:1, 7:5.

«Дрэйпер отдал всего себя, чтобы обыграть Джоковича. Мне хотелось увидеть матч Медведева с Джоковичем в Индиан-Уэллс. Дрэйпер в прошлом году выиграл Индиан-Уэллс. Сейчас ему нужно приходить в себя и возвращаться на тот уровень, который он имел в прошлом году. Что касается Дани, мне нравится, как он играет: хорошо, стабильно, уверенно. Он заслуженно победил Дрэйпера. До этого был очень хороший матч с Микельсеном. Сейчас сыграл очень уверенно».

Также он поделился ожиданиями от полуфинала между Медведевым и Карлосом Алькарасом .

«Медведеву предстоит тяжелое испытание. Если все находятся на земле, то Алькарас играет на облаках. Медведеву будет очень сложно противостоять Алькарасу. По крайней мере, Даниил сейчас находится в очень хорошей форме. Может, он покажет что-то интересное. Они уже встречались в Индиан-Уэллс – там вообще было без шансов.

У Алькараса сейчас такая уверенность… Он с любой точки попадает куда хочет и как хочет. Уже хорошо, что Медведев защитил свои очки. Даже в случае поражения от Алькараса, если он продолжит играть так уверенно в дальнейшем, у Дани есть хорошие шансы вернуться в топ-10», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

