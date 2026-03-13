Самсонова, Остапенко, Вондроушова и Плишкова заявились на турнир в Линце, Александрова будет защищать титул
Две россиянки сыграют на грунтовом пятисотнике в Линце.
Стала известна заявка турнира WTA 500 в Линце, который пройдет 6-12 апреля.
В этом году соревнования впервые пройдут на грунте – ранее они проводились на харде в помещении.
В Австрии планируют сыграть:
действующая чемпионка Екатерина Александрова (11);
Клара Таусон (17);
Людмила Самсонова (19);
Эмма Радукану (24);
Эмма Наварро (25);
чемпионка-2024 Алена Остапенко (26);
Александра Эала (32);
Маркета Вондроушова (46);
Барбора Крейчикова (53).
По защищенному рейтингу заявилась чемпионка-2014 Каролина Плишкова.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
