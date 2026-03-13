Жабер завела ютуб-канал. Первое видео – день с Бадосой

Экс-вторая ракетка мира Онс Жабер завела ютуб-канал.

Пока на нем вышло одно видео – в нем туниска проводит день с Паулой Бадосой.

Жабер анонсировала цикл передач «Her Game, Her Rules» («Ее игра, ее правила») – документального формата, в котором она проводит день с разными спортсменками, не просто наблюдая за ними, а полностью проживая их обычный распорядок.

В описании канала говорится: «Миссия – поддерживать женщин, показывая реальность, стойкость и индивидуальность спортсменок, и напоминать, что не существует одного способа быть сильной, женственной или успешной».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Жабер
Материалы по теме
«Тетя Паула». Бадоса поделилась фото с беременной Жабер
21 февраля, 16:01Фото
Бадоса об ошибках в прошлом: «Я просто отпускала то, что больше не нужно. Каждая потеря дала мне возможность расти»
8 августа 2025, 13:31
«Представь, насколько пусто у тебя внутри, если чужие трудности вызывают у тебя смех». Жабер ответила на хейтерский комментарий под постом о приостановке карьеры
18 июля 2025, 09:51
Эрика Андреева и Захарова сыграют в квалификации тысячника в Майами – они могут выйти друг на друга во 2-м круге
23 минуты назад
Индиан-Уэллс (ATP). 1/2 финала. Синнер играет со Зверевым, Медведев встретится с Алькарасом
53 минуты назадLive
Медведев о работе с Юханссоном: «После матча мы можем поговорить о том, что он чувствовал, когда играл на этих этапах – а мне как раз нужно было что-то новое»
сегодня, 19:27
Котов вышел во второй финал «Челленджера» в сезоне
сегодня, 17:06
Свитолина о последнем сезоне Монфиса: «Иногда ему эмоционально тяжело – я стараюсь быть рядом и поддерживать»
сегодня, 15:58
Стефанос Циципас: «Если вам не нравятся конфеты с арахисовой пастой, то я не доверяю вашему вкусу в выборе людей»
сегодня, 15:19
Соболенко о третьем финале в Индиан-Уэллс: «Рада дать себе еще один шанс забрать этот прекрасный трофей – я говорю о большом, маленьких мне достаточно»
сегодня, 14:00
Соболенко об инциденте в матче Медведева и Дрэйпера: «Не думаю, что это так сильно помешало Даниилу. Иначе надо было тут же просить видеоповтор»
сегодня, 11:11
Анисимова и Бергс снялись в рекламе текилы
сегодня, 09:52Фото
Елена Рыбакина: «Главная цель – стать первой ракеткой мира. Я постараюсь достичь ее в этом году»
сегодня, 09:02
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем