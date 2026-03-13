Жабер завела ютуб-канал. Первое видео – день с Бадосой

Экс-вторая ракетка мира Онс Жабер завела ютуб-канал.

Пока на нем вышло одно видео – в нем туниска проводит день с Паулой Бадосой .

Жабер анонсировала цикл передач «Her Game, Her Rules» («Ее игра, ее правила») – документального формата, в котором она проводит день с разными спортсменками, не просто наблюдая за ними, а полностью проживая их обычный распорядок.

В описании канала говорится: «Миссия – поддерживать женщин, показывая реальность, стойкость и индивидуальность спортсменок, и напоминать, что не существует одного способа быть сильной, женственной или успешной».