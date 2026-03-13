Звонарева не доиграла четвертьфинал 35-тысячника ITF в Монастире

41-летняя Вера Звонарева (WC) не смогла доиграть четвертьфинал 35-тысячника ITF в Монастире против Алены Фалей (4).

Она снялась при счете 6:7(4), 3:3. Причины отказа пока неизвестны.

На этой неделе Звонарева занимает 354-е место в одиночном рейтинге и 48-е – в парном. Россиянка возобновила выступления в туре только в декабре 2025-го – до этого она не играла с «Ролан Гаррос »-2024.