Звонарева не доиграла четвертьфинал 35-тысячника ITF в Монастире
41-летняя Вера Звонарева (WC) не смогла доиграть четвертьфинал 35-тысячника ITF в Монастире против Алены Фалей (4).
Она снялась при счете 6:7(4), 3:3. Причины отказа пока неизвестны.
На этой неделе Звонарева занимает 354-е место в одиночном рейтинге и 48-е – в парном. Россиянка возобновила выступления в туре только в декабре 2025-го – до этого она не играла с «Ролан Гаррос»-2024.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Вот бы спортс ещё выяснил, почему Корнеева снялась с 1/4 против Андреевой c 75-тысячника и пропускает весь март.
а что случилось ?
Кому интересно это дно... Корнеева
