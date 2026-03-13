Соболенко девять сезонов подряд выходит в полуфиналы WTA 1000. Длиннее серия была только у Квитовой

Арина Соболенко девятый год подряд вышла в полуфинал тысячника (2018-2026).

С момента появления категории WTA 1000 в 2009 году более длинную серию полуфиналов имела только Петра Квитова – десять сезонов (2011-2020).

Кроме того, Соболенко стала первой теннисисткой со времени своего дебюта в туре в 2017 году, которая провела 100 матчей против соперниц из топ-10. Ее баланс в этих встречах – 57 побед и 43 поражения.

