Соболенко девять сезонов подряд выходит в полуфиналы WTA 1000. Длиннее серия была только у Квитовой
Арина Соболенко девятый год подряд вышла в полуфинал тысячника (2018-2026).
С момента появления категории WTA 1000 в 2009 году более длинную серию полуфиналов имела только Петра Квитова – десять сезонов (2011-2020).
Кроме того, Соболенко стала первой теннисисткой со времени своего дебюта в туре в 2017 году, которая провела 100 матчей против соперниц из топ-10. Ее баланс в этих встречах – 57 побед и 43 поражения.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В детстве залезала в орешник и ела..
В детстве залезала в орешник и ела..
Что к чему? Лишь бы ляпнуть.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем