Сегодня день рождения Коко Гауфф

Сегодня 22 года исполнилось четвертой ракетке мира Коко Гауфф.

Американка выиграла 11 титулов в одиночке и 10 – в паре.

Гауфф дважды выигрывала турниры «Большого шлема» (US Open-2023 и «Ролан Гаррос»-2025). Также она играла в финале «Ролан Гаррос»-2022 (уступила Иге Швентек).

В составе сборной США Гауфф побеждала на United Cup-2025. В 2024-м она была знаменосцем своей сборной на открытии Олимпиады в Париже.

Гауфф взяла два «Больших шлема» с ужасной подачей. Как она ее исправляет?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
