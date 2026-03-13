Сегодня день рождения Коко Гауфф

Сегодня 22 года исполнилось четвертой ракетке мира Коко Гауфф .

Американка выиграла 11 титулов в одиночке и 10 – в паре.

Гауфф дважды выигрывала турниры «Большого шлема» (US Open -2023 и «Ролан Гаррос »-2025). Также она играла в финале «Ролан Гаррос»-2022 (уступила Иге Швентек ).

В составе сборной США Гауфф побеждала на United Cup-2025. В 2024-м она была знаменосцем своей сборной на открытии Олимпиады в Париже.

